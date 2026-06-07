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Beloruski lider Aleksandar Lukašenko izdao je niz značajnih izjava u vezi sa ratom u Ukrajini tokom javnog obraćanja u gradu Grodno u subotu, 6. juna, prenosi Kijev post.

Odbijanje da postane "topovsko meso"

Beloruski predsednik je odbacio mogućnost ofanzivnog raspoređivanja na ukrajinskoj teritoriji.

- Da li treba da idemo da ratujemo u Ukrajini po tuđoj volji? Da li želimo da budemo topovsko meso tamo? Ne, to ne želimo - izjavio je Lukašenko tokom svog obraćanja.

Uprkos eksplicitnom odbijanju da rasporedi kopnene snage preko granice, Lukašenko je nekoliko minuta kasnije promenio retoriku kako bi uverio Kremlj u svoju stratešku lojalnost.

1/7 Vidi galeriju Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko prati vežbe nuklearnog arsenala Rusije i Belorusije Foto: BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE HANDOUT/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

Naglasio je da okvir Minska za duboku vojnu i odbrambenu saradnju sa Moskvom ostaje potpuno nepromenjen.

Lukašenko je ponovo potvrdio da je Belorusija bila i da će nastaviti da bude nepokolebljivi saveznik Rusije, dodajući da je njegova zemlja i dalje spremna da "brani" Rusiju ako situacija to zahteva.

Apeli susednim državama usred visokih tenzija

Tokom obraćanja u Grodnom, beloruski lider je takođe uputio javnu poruku vladama i civilnom stanovništvu teritorija NATO- a i Ukrajine koje dele geografske granice sa Belorusijom.

- Želim da me Poljaci, Litvanci i Ukrajinci čuju. Ne želimo da se borimo sa njima - izjavio je Lukašenko, pokušavajući da zauzme odbrambeni stav.

Javni apel za smirivanje stiže tokom perioda stalnog trenja duž zajedničke severne granice od 1.000 kilometara.

Tenzije su ostale na najvišem nivou od februara 2022. godine, kada je Belorusija dozvolila da njena suverena teritorija funkcioniše kao primarno mesto za početak ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu.

Retorički pomak ka neintervenciji takođe sledi javno objavljeni verbalni rat između Lukašenka i visokih ukrajinskih vojnih komandanata .

Robert "Mađar" Brovdi, komandant ukrajinskih specijalizovanih snaga bespilotnih sistema, nedavno je uputio oštro upozorenje režimu u Minsku, otkrivajući da je ogromna ukrajinska flota dronova unapred programirala listu prvih 500 vojnih ciljeva visokog značaja širom Belorusije kako bi delovali kao nesalomljivo asimetrično sredstvo odvraćanja.