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Tridesetpetogodišnji autolakirer bio je u podvodnom ribolovu sa porodicom kada ga je, oko 11:30 sati u subotu, kod ostrva Majklmas kod Albanija, oko 400 km jugoistočno od Perta, napala ajkula za koju se pretpostavlja da je bila duga oko 4,5 metra.

U saopštenju koje je porodica podelila za ABC, navodi se da su slomljeni i da još pokušavaju da shvate šta se dogodilo.

- Naša porodica je razorena ovom tragičnom smrću i još uvek pokušavamo da se pomirimo sa onim što se desilo - napisala je porodica.

- Danijel je unosio ogromnu radost u živote svih koji su ga poznavali i voleo ga je veliki broj ljudi. Nedostajaće nam mnogo. Želeli bismo da zahvalimo hitnim službama i svima koji su ponudili podršku i saosećanje u ovom izuzetno teškom trenutku. Ljubazno molimo medije i javnost da poštuju našu privatnost i da nam daju prostor da zajedno tugujemo. Zahvaljujemo na razumevanju.

Najbliži su ga opisali kao "voljenog supruga, sina, brata i ujaka koji je celog života imao ljubav i duboko poštovanje prema okeanu".

Turpin je brodom hitno prebačen do marine u Albaniju sa teškim povredama, gde su ga dočekali bolničari, ali nije uspeo da preživi. Policija Zapadne Australije saopštila je da će pripremiti izveštaj za sudsku istragu. Vrsta ajkule nije potvrđena.

Odeljenje za primarne industrije i regionalni razvoj pomaže policiji i lokalnim vlastima. Kupačima je upućen apel da budu posebno oprezni oko ostrva, popularne turističke lokacije udaljene 13 km od obale Albanija.

Surferi su prijavili da su u petak videli ajkulu slične veličine kao kod plaže pored ostrva. Nekoliko sati kasnije, označena velika bela ajkula aktivirala je senzor u zalivu Frenčmen, blizu mesta tragedije.

Rampa za spuštanje čamaca u Albaniju zatvorena je nakon smrtonosnog napada, dok su forenzičari pregledali plovilo.

- Videli smo kako nekoga odvode u ambulantna kola, a zatim su praktično zatvorili rampu za sve koji žele da stave čamac u vodu - rekao je jedan ribar za "West Australian".

- Mnogo pecamo u Albaniju, nikada nismo stvarno viđali ajkule. Naravno, ovo nikad nije dobro, ali pokazuje da su ajkule uvek tu i da treba biti oprezan - rekao je lokalni ribar.

Premijer Zapadne Australije, Rodžer Kuk nije želeo da govori o tome da li će vlada menjati zakone o zaštiti plivača.

- Duboko sam ožalošćen zbog jutrošnjeg smrtonosnog napada ajkule u Albaniju. Ovo je tragedija i moje misli su sa porodicom i prijateljima žrtve, kao i sa hitnim službama. Znam da će lokalna zajednica stati uz njih i pozivam sve koji su pogođeni da potraže podršku - rekoa je Kuk.

Ovo je bio drugi smrtonosni napad ajkule u Zapadnoj Australiji i treći u celoj zemlji u poslednje tri nedelje.

Otac dvoje dece iz Perta, Stiven Mataboni (38), napadnut je 16. maja dok je sa prijateljima išao u podvodni ribolov kod ostrva Rotnest, kada ga je, kako se pretpostavlja, velika bela ajkula ujela za nogu. Uprkos pokušajima reanimacije, nije preživeo.

Stiven Mataboni Foto: Facebook

Samo nedelju dana kasnije, podvodni ribolovac Majkl Jens (39) takođe je poginuo tokom ronjenja na Velikom koralnom grebenu u severnom Kvinslendu.