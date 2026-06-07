PAPA LAV XIV ODRŽAO MISU U MADRIDU! Okupilo se više stotina hiljada vernika, uputio je VAŽAN APEL mladim Špancima i Španjolkama! (FOTO/VIDEO)
Stotine hiljada ljudi okupilo se danas na glavnom trgu u Madridukako bi prisustvovalo misi koju je služio poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV. Građani su pozdravljali papu dok je stizao na trg, a on je praćen povorkom sa cvetnim tepihom.
Današnja misa je pala na katolički praznik Korpus domini, u kojem povorke vernika prolaze kroz gradove i mesta predvođene sveštenikom koji nosi evharistiju.
Papa je u Španiju došao juče i u poseti će biti nedelju dana s namerom da istakne tradiciju katoličke pobožnosti i ohrabri mlade da pronađu veru.
Papinoj sinoćnoj molitvi pridružilo se oko 600.000 mladih Španaca, a Lav XIV im je poručio da se nikada ne boje da razmišljaju o svešteničkom pozivu ili verskom životu. Papa je pozvao Špance da okončaju polarizaciju i rade na jedinstvu.
On bi kasnije danas trebalo da se sastane sa članovima svog avgustinskog verskog reda i da se obrati liderima iz sfere kulture.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)