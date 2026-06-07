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Stotine hiljada ljudi okupilo se danas na glavnom trgu u Madridukako bi prisustvovalo misi koju je služio poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV. Građani su pozdravljali papu dok je stizao na trg, a on je praćen povorkom sa cvetnim tepihom.

Današnja misa je pala na katolički praznik Korpus domini, u kojem povorke vernika prolaze kroz gradove i mesta predvođene sveštenikom koji nosi evharistiju.

1/11 Vidi galeriju Papa Lav XIV održao je veliku misu u Madridu pred više stotina hiljada vernika, uglavnom mladih Foto: Bernat Armangue/AP, Alessandra Tarantino/AP

Papa je u Španiju došao juče i u poseti će biti nedelju dana s namerom da istakne tradiciju katoličke pobožnosti i ohrabri mlade da pronađu veru.

Papinoj sinoćnoj molitvi pridružilo se oko 600.000 mladih Španaca, a Lav XIV im je poručio da se nikada ne boje da razmišljaju o svešteničkom pozivu ili verskom životu. Papa je pozvao Špance da okončaju polarizaciju i rade na jedinstvu.

1/22 Vidi galeriju Papa Lav XIV u poseti Španiji. Sastao se sa kraljem Felipeom VI i kraljicom Leticijom, a prisustvovao je i otkrivanju tornja bazilike "Sagrada Familija" u Barseloni Foto: Chema Moya/EFE, BALLESTEROS/EFE, CIRO FUSCO/ANSA