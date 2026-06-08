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Sukobi Izraelai libanske militantne proiranske grupe Hezbolahnisu prestali uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Libanom, prenosi agencija Rojters.

Hezbolah odbacuje predloge koji povezuju prekid vatre sa razoružanjem, pod obrazloženjem da Izrael prvo mora da obustavi napade i povuče svoju vojsku iz južnog dela Libana.

Za Iran, prekid vatre u Libanu uslov je za bilo kakav mirovni sporazum sa SAD, kojim bi se okončao rat koji su Vašington i Izrael pokrenuli 28. februara.