Izraelska vojska saopštila je da je presrela dva projektila iz Libana, nakon što su se oglasile sirene u oblastima Jiftah i Ramot Naftali
Planeta
IZRAELSKA VOJSKA OBORILA RAKETE IZ LIBANA! Nastavljaju se BRUTALNI okršaji sa Hezbolahom!
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Sukobi Izraelai libanske militantne proiranske grupe Hezbolahnisu prestali uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Libanom, prenosi agencija Rojters.
Hezbolah odbacuje predloge koji povezuju prekid vatre sa razoružanjem, pod obrazloženjem da Izrael prvo mora da obustavi napade i povuče svoju vojsku iz južnog dela Libana.
Za Iran, prekid vatre u Libanu uslov je za bilo kakav mirovni sporazum sa SAD, kojim bi se okončao rat koji su Vašington i Izrael pokrenuli 28. februara.
Hezbolah je ušao u rat sa Izraelom 2. marta zbog, kako tvrdi, odmazde za ubistvo vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija. U Libanu je, od početka najnovijeg sukoba, poginulo više hiljada i raseljeno više od milion ljudi.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
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