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Sukobi Izraelai libanske militantne proiranske grupe Hezbolahnisu prestali uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Libanom, prenosi agencija Rojters.

Hezbolah odbacuje predloge koji povezuju prekid vatre sa razoružanjem, pod obrazloženjem da Izrael prvo mora da obustavi napade i povuče svoju vojsku iz južnog dela Libana.

Za Iran, prekid vatre u Libanu uslov je za bilo kakav mirovni sporazum sa SAD, kojim bi se okončao rat koji su Vašington i Izrael pokrenuli 28. februara.

Hezbolah je ušao u rat sa Izraelom 2. marta zbog, kako tvrdi, odmazde za ubistvo vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija. U Libanu je, od početka najnovijeg sukoba, poginulo više hiljada i raseljeno više od milion ljudi.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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