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Najmanje jedna osoba je poginula, a četiri su ranjene u nekoliko pucnjava na okupiranojZapadnoj obali, saopštila je izraelska spasilačka služba Magen David Adom.

Izraelska policija je saopštila da je ubila najmanje jednog napadača i da traga za drugima, a stanovnicima je naloženo da ostanu kod kuće.

Palestinsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su izraelske snage tokom vikenda pucale na automobil na okupiranoj Zapadnoj obali, za koji tvrde da se ubrzavao ka vojnicima, pri čemu jepoginuo sedmomesečni dečak, a njegovi roditelji su povređeni.