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Sestra i zamenica predsednika Severne Koreje Kim Džong Una, Kim Jo Džong, ocenila je da je američki pritisak na denuklearizaciju Pjongjanga "anahroni san", kao i da će on proširivati svoj arsenal tog oružja uprkos pretnjama Vašingtona.

- Stav SAD nema pravno obavezujuću snagu i niko neće biti obavezan jednostranom retorikom SAD - rekla je Kim, direktorka Uprave za opšte poslove vladajuće Radničke partije Koreje.

Kim Džong Un u poseti novom nuklearnom postrojenju u Severnoj Koreji Foto: STR / AFP / Profimedia

Ona je odbacila kao "lažnu informaciju" američko saopštenje da su predsednik SAD Donald Tramp i Kine Si Đinping potvrdili svoj zajednički cilj denuklearizacije Severne Koreje na samitu u Pekingu prošlog meseca.

- Neki zvaničnici u SAD nisu uspeli da se probude iz svog eskapističkog i anahronog sna - rekla je Kim Jo Džong.

Ona je optužila SAD i Južnu Koreju da se zalažu za "neprekidno gomilanje naoružanja" i ocenila da je pritisak njenog brata na "stalno jačanje odvraćanja od nuklearnog rata radi samoodbrane - nepovratan konačni zaključak koji treba bezuslovno sprovesti".

Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Severna Koreja se fokusira na proširenje svog nuklearnog arsenala otkako su diplomatski pregovori o toj temi na relaciji Pjongjang-Vašington propali 2019. godine.

Stručnjaci tvrde da severnokorejski lider želi međunarodno priznanje takozvane nuklearne države kako bi mogao da zahteva ukidanje međunarodnih ekonomskih sankcija Severnoj Koreji.

Kim Džong Un je nedavno izjavio da će Severna Koreja jačati nuklearne snage zemlje "eksponencijalnom brzinom".

Severnokorejski mediji su danas izvestili da je Kim Džong Un prethodnog dana posetio fabriku oružja i pozvao na povećanje kapaciteta proizvodnje raketa u zemlji 2,5 puta, u okviru petogodišnjeg plana.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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