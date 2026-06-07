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Premijer Mađarske Peter Mađar, doživeo je veliku neprijatnost prilikom obraćanja građanstvu.

Kada je premijer izašao na balkon kako bi se obratio javnosti i dao zvaničnu izjavu, dočekao ga je nezapamćen gnev naroda koji se okupio na ulicama ispod zgrade.

Umesto aplauza, čim se pojavio na balkonu, prostorom je odjeknuo zaglušujući talas zvižduka, uvreda i opšteg negodovanja besnih građana koji su mu ekspresno sasekli govor.

Atmosfera podno balkona u Budimpešti dovedena je do usijanja, a okupljeni narod je jasno stavio do znanja da se oseća prevareno i izdano od strane nove vlasti.

Protest je usledio nakon što su Mađar i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli su dogovor o bliskoj saradnji u primeni novog Pakta o migracijama i azilu Evropske unije.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Peter Mađar se u Briselu sastao s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije Foto: Virginia Mayo/AP

Ovim sporazumom nova mađarska vlada se obavezala da će raditi zajedno sa Evropskom komisijom na implementaciji zajedničkih evropskih pravila o migracijama.

Ovaj dogovor je deo šireg političkog sporazuma postignutog krajem maja 2026. godine, kojim je otvoren put za deblokadu više od 16 milijardi evra evropskih fondova za Mađarsku.