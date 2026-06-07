PUCNJAVA U IZRAELU, SUMNJA SE NA TERORISTIČKI NAPAD! Ima mrtvih i ranjenih, hitno se oglasio premijer Netanjahu, ali i Hamas! (FOTO)
Jedna osoba je ubijena, a pet drugih je ranjeno u mogućem terorističkom napadu u centralnom Izraelu blizu okupirane Zapadne obale u nedelju, saopštile su izraelske službe za hitne slučajeve.
Izraelska policija je saopštila da je osumnjičeni napadač "neutralisan", bez navođenja dodatnih detalja. Policija nije odmah identifikovala napadača.
- Velike policijske snage su i dalje na licu mesta i istraga je u toku - dodali su.
Izraelska služba hitne pomoći saopštila je da je muškarac (35) preminuo od prostrelnih rana i da je pet osoba ranjeno, uključujući dve teško.
Tri lokacije napada
Pucnjava se dogodila na tri odvojene lokacije u centralnom Izraelu, blizu grada Kalkilja na Zapadnoj obali. Palestinska militantna grupa Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad.
Premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je sproveo bezbednosnu procenu i da prati „smrtonosnu pucnjavu“.
(Kurir.rs/Tajms of Izrael)