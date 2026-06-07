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Jedna osoba je ubijena, a pet drugih je ranjeno u mogućem terorističkom napadu u centralnom Izraelu blizu okupirane Zapadne obale u nedelju, saopštile su izraelske službe za hitne slučajeve.

Izraelska policija je saopštila da je osumnjičeni napadač "neutralisan", bez navođenja dodatnih detalja. Policija nije odmah identifikovala napadača.

- Velike policijske snage su i dalje na licu mesta i istraga je u toku - dodali su.

Izraelska služba hitne pomoći saopštila je da je muškarac (35) preminuo od prostrelnih rana i da je pet osoba ranjeno, uključujući dve teško.

Tri lokacije napada

Pucnjava se dogodila na tri odvojene lokacije u centralnom Izraelu, blizu grada Kalkilja na Zapadnoj obali. Palestinska militantna grupa Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad.