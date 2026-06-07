Slušaj vest

Kuba je počela da deli oružje svojim građanima jer vlasti strahuju od američke vojne invazije. Vlada tamo poziva stanovništvo da se hitno pripremi za mogući napad Sjedinjenih Američkih Država, piše venecuelanski list Version Final.

"Zbog raspoređivanja američkih vojnih snaga u blizini ostrva, vlada u Havani je počela da deli oružje građanima, zvanično ih pozivajući da se pripreme za neposrednu invaziju", navodi se u izveštaju.

Svakodnevni život u glavnom gradu, Havani, već je potpuno podređen pripremama za potencijalni vojni sukob.

Vladine agencije i razne organizacije uveliko razgovaraju o vanrednim merama, a prema rečima dopisnika CNN-a Patrika Opmana, pripreme za rat su otišle toliko daleko da upravnici vladinih zgrada već detaljno razrađuju logistiku sa zakupcima.

1/7 Vidi galeriju Kuba - Restrikcije i nestašice nafte u Havani Foto: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Tramp otvoreno preti: "Na povratku iz Irana, svratićemo do Kube"

Uzrok ovih dramatičnih mera leži u rastućim tenzijama oko ostrva i iznenadnom gomilanju američkih trupa u regionu.

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez Parilja optužio je američkog državnog sekretara Marka Rubija da namerno pokušava da izazove vojnu agresiju protiv Kube, ističući da njegova zemlja nikada nije bila pretnja bezbednosti SAD.

1/4 Vidi galeriju Marko Rubio u poseti Indiji Foto: Julia Demaree Nikhinson / AFP / Profimedia, Debajyoti Chakraborty/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je Rubio rekao da bi Amerika više volela da odnose sa Kubom reši diplomatskim putem, američki predsednik Donald Tramp je to brzo demantovao. Tramp je otvoreno izjavio da je cilj SAD da promene državni poredak na ostrvu, a početkom maja se čak i našalio na račun vojne akcije.

- Kuba sada ima problem. Prvo ćemo završiti jedan posao. Volim da završim ono što započnem. Na povratku od onoga što ćemo raditi... na povratku iz Irana, poslaćemo jedan od naših velikih nosača aviona, možda USS Abraham Linkoln - najveći na svetu. Zaustaviće se stotinak metara od obale, a oni će reći: 'Hvala vam puno. Predajemo se' - rekao je Tramp.

1/10 Vidi galeriju USS Abraham Linkoln nosač aviona Foto: Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Tajni sastanak generala u Gvantanamu i strah od vojnih dronova

Nedavno je Ministarstvo finansija SAD uvelo nove sankcije protiv članova porodice bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel je odmah reagovao, ističući da je cilj novih mera stezanje kaiša i dodatno zaoštravanje odnosa između Havane i Vašingtona.

Nove tenzije se nadovezuju na događaje od pre nedelju dana, kada su visoki američki i kubanski generali održali redak i tajni sastanak u zalivu Gvantanamo. Šef Američke Južne komande (Southcom), general Fransis Donovan, sastao se sa načelnikom Generalštaba Kubanskih revolucionarnih oružanih snaga, Robertom Legrom Sotolongom, u američkoj vojnoj bazi na Kubi.

Američka vojska je kratko rekla da je to bila "kratka razmena" o "pitanjima operativne bezbednosti", dok je kubansko Ministarstvo odbrane saopštilo da je "pozitivan sastanak" održan uz obostrani dogovor.

1/6 Vidi galeriju Raul Kastro Foto: Shutterstock, EPA/Alejandro Ernesto Pool, EPA, AP Endru St Dzordz

Kuba je kupila više od 300 vojnih dronova?

U pozadini tog sastanka bili su izveštaji američkog portala Aksios da je Kuba kupila više od 300 vojnih dronova.

Prema tim informacijama, Havana je počela da razvija planove za korišćenje dronova za napad na američku vojnu bazu u Gvantanamu, američke ratne brodove, pa čak i Ki Vest u državi Florida. Iako je Kuba odlučno odbacila ove optužbe, ponovo je potvrdila svoje pravo na samoodbranu u slučaju napada SAD.

Odnosi između Vašingtona i Havane su zategnuti od Kubanske revolucije, a dolaskom Donalda Trampa na vlast doživljavaju potpunu eskalaciju.