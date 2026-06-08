UZBUNA NA KRITU! Grčka policija izvela munjevitu akciju hapšenja, pao pripadnik Hamasa! Optužen je za terorizam!
Policjia je saopštila da je 37-godišnji Palestinac takođe pod istragom zbog putovanja u inostranstvo, navodno radi obuke. U pretresima kuća na Kritu i u Atinipronađeno je nekoliko mobilnih telefona, laptop, hard diskovi i više platnih kartica.
Osumnjičeni će se kasnije pojaviti pred sudom. Policija je saopštila da je hapšenje muškarca povezano sa pritvaranjem četvorice Palestinaca na Kipru, koji su takođe pod istragom zbog "optužbi vezanih za terorizam i pripadnosti kriminalnoj organizaciji".
Kiparske vlasti su prvobitno pritvorile dvojicu Palestinaca 22. maja nakon, kako tvrde, procene prikupljenih obaveštajnih podataka.
Vlasti su saopštile da su u dve kuće u kojima je odsedao jedan od muškaraca otkrile materijal za koji se sumnja da može da se koristi u proizvodnji eksploziva. Kiparska policija je 29. maja privela još dvojicu Palestinaca u okviru iste istrage.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)