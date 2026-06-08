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Policjia je saopštila da je 37-godišnji Palestinac takođe pod istragom zbog putovanja u inostranstvo, navodno radi obuke. U pretresima kuća na Kritu i u Atinipronađeno je nekoliko mobilnih telefona, laptop, hard diskovi i više platnih kartica.

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Osumnjičeni će se kasnije pojaviti pred sudom. Policija je saopštila da je hapšenje muškarca povezano sa pritvaranjem četvorice Palestinaca na Kipru, koji su takođe pod istragom zbog "optužbi vezanih za terorizam i pripadnosti kriminalnoj organizaciji".

Policija na Kritu Foto: Shutterstock

Kiparske vlasti su prvobitno pritvorile dvojicu Palestinaca 22. maja nakon, kako tvrde, procene prikupljenih obaveštajnih podataka.

grčka policija Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia