NAPADNUTA NUKLEARKA U ČERNOBILJU! Načinjena je velika šteta, HITNO se oglasio Zelenski: "Korišćen je šahed, Rusija je namerno i podlo gađala"
Ruski dron je pogodio skladište za istrošeno nuklearno gorivo u blizini napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobilj, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici, navodeći da je nivo radijacije na toj lokaciji ostao stabilan.
U trenutku napada nije bilo goriva
U odvojenim saopštenjima, Generalštab ukrajinske vojske i državna agencija za nuklearnu energiju naveli su da je objekat za prihvat kontejnera delimično uništen, ali da u trenutku napada u njemu nije bilo uskladištenog istrošenog nuklearnog goriva.
Požar koji je izbio nakon udara ugašen je, a povređenih nije bilo.
Rusija se nije oglasila
Rusija se nije oglasila povodom navodnog napada na objekat koji se nalazi oko 15 kilometara od nuklearne elektrane Černobilj, mesta najveće nuklearne katastrofe u istoriji.
- Ovo nije prvi put da ruske snage dovode u opasnost ukrajinske nuklearne objekte - napisao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži "Iks".
- Ruska nuklearna ucena i pretnje nuklearnoj bezbednosti su sistematske, namerne i neprihvatljive - dodao je.
U februaru 2025. godine ruski dron oštetio je zaštitnu konstrukciju iznad reaktora u Černobilju, koji je uništen u eksploziji i topljenju jezgra u aprilu 1986. godine. Rusija je tada negirala odgovornost.
Kijev i Moskva su u međuvremenu međusobno razmenjivali optužbe za napade na nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom i predstavlja najveću nuklearnu elektranu u Evropi.
Hitno se oglasila IAEA
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) reagovala je na navodni napad, navodeći da ju je Ukrajina obavestila o situaciji.
UN-ova agencija za nuklearnu energiju saopštila je da je udar prouzrokovao "značajnu štetu na zgradi za prijem goriva u postrojenju". Međutim, dodaje se da su nivoi radijacije "unutar utvrđenih granica", pozivajući se na ukrajinske informacije.
Zelenski: "Rusija je namerno gađala"
Volodimir Zelenski je optužio Rusiju da je namerno ciljala skladište istrošenog nuklearnog goriva u blizini napuštene ukrajinske elektrane Černobilj. Rekao je da je dron Šahed korišćen na "izuzetno kritičnom infrastrukturnom objektuu u izuzetno podlom ruskom napadu".
- Rusija je namerno pogodila ovaj konkretni nuklearni infrastrukturni objekat - rekao je on u objavi na "Iksu".
- Za sada nema očitavanja koja prelaze normalne nivoe pozadinskog zračenja. Ali svakako postoji porast ruske drskosti, koja je odavno prevazišla sva očekivanja. Ukrajinske ekipe za hitne intervencije ugasile su požar u ovom objektu nakon napada. Potrebni su pravi novi koraci sveta kako bi Rusi osetili da je ovaj njihov teroristički rat udarac samoj Rusiji - zaključio je Zelenski.