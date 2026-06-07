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Ruski dron je pogodio skladište za istrošeno nuklearno gorivo u blizini napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobilj, saopštili su danas ukrajinski zvaničnici, navodeći da je nivo radijacije na toj lokaciji ostao stabilan.

1/15 Vidi galeriju Černobiljska nuklearna elektrana Foto: Čeněk Třeček / iDNES.cz / Profimedia

U trenutku napada nije bilo goriva

U odvojenim saopštenjima, Generalštab ukrajinske vojske i državna agencija za nuklearnu energiju naveli su da je objekat za prihvat kontejnera delimično uništen, ali da u trenutku napada u njemu nije bilo uskladištenog istrošenog nuklearnog goriva.

Požar koji je izbio nakon udara ugašen je, a povređenih nije bilo.

1/6 Vidi galeriju Kupola ukrajinske nuklearne elektrane u Černobilju oštećena u ruskom napadu dronom Foto: Pritnscreen/X

Rusija se nije oglasila

Rusija se nije oglasila povodom navodnog napada na objekat koji se nalazi oko 15 kilometara od nuklearne elektrane Černobilj, mesta najveće nuklearne katastrofe u istoriji.

- Ovo nije prvi put da ruske snage dovode u opasnost ukrajinske nuklearne objekte - napisao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži "Iks".

- Ruska nuklearna ucena i pretnje nuklearnoj bezbednosti su sistematske, namerne i neprihvatljive - dodao je.

1/4 Vidi galeriju Likvidatori u Černobilju Foto: Prihodko / Sputnik / Profimedia

U februaru 2025. godine ruski dron oštetio je zaštitnu konstrukciju iznad reaktora u Černobilju, koji je uništen u eksploziji i topljenju jezgra u aprilu 1986. godine. Rusija je tada negirala odgovornost.

Kijev i Moskva su u međuvremenu međusobno razmenjivali optužbe za napade na nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom i predstavlja najveću nuklearnu elektranu u Evropi.

Hitno se oglasila IAEA

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) reagovala je na navodni napad, navodeći da ju je Ukrajina obavestila o situaciji.

UN-ova agencija za nuklearnu energiju saopštila je da je udar prouzrokovao "značajnu štetu na zgradi za prijem goriva u postrojenju". Međutim, dodaje se da su nivoi radijacije "unutar utvrđenih granica", pozivajući se na ukrajinske informacije.

Zelenski: "Rusija je namerno gađala"

Volodimir Zelenski je optužio Rusiju da je namerno ciljala skladište istrošenog nuklearnog goriva u blizini napuštene ukrajinske elektrane Černobilj. Rekao je da je dron Šahed korišćen na "⁠izuzetno kritičnom infrastrukturnom objektu⁠u u izuzetno podlom ruskom napadu".

- Rusija je namerno pogodila ovaj konkretni nuklearni infrastrukturni objekat - rekao je on u objavi na "Iksu".