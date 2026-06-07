od 6. do 12. juna u španiji

od 6. do 12. juna u španiji

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Više od milion ljudi ispunilo je ulice Madrida i jedan od glavnih gradskih trgova u nedelju ujutru kako bi makar nakratko videli papu Lava XIV dok je prolazio ka misi na otvorenom, za koju se očekuje da bude najveći događaj tokom njegove nedeljne posete Španiji.

Ljudi su mahali zastavama i uzvikivali "Živeo papa" dok sepapa Lav XIVvozio papamobilom glavnom madridskom avenijom Paseo de la Castellana ka trgu Cibeles, gde je predvodio misu. Neki su bacali latice cveća dok je stizao na trg.

Prema navodima Vatikana i lokalnih organizatora, na trgu i okolnim ulicama okupilo se oko 1,2 miliona ljudi.

1/10 Vidi galeriju Papa Lav XIV u Madridu, dočekalo ga 1,2 miliona ljudi Foto: Borja Sanchez-Trillo/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

- Neka Madrid ostane gostoljubiv i inkluzivan grad, u kojem je društveni život inspirisan istinskim ljudskim vrednostima - napisao je papa Lav u knjizi utisaka nakon što mu je gradonačelnik uručio ključ grada.

Papa Lav je posetu započeo u subotu susretima sa migrantima i beskućnicima, kao i molitvenim bdenjem kojem je prisustvovalo oko 600.000 mladih ljudi u Madridu.

1/11 Vidi galeriju Papa Lav XIV održao je veliku misu u Madridu pred više stotina hiljada vernika, uglavnom mladih Foto: Bernat Armangue/AP, Alessandra Tarantino/AP

Poseta, koja traje od 6. do 12. juna, uključuje i odlazak u Barselonui na Kanarska ostrva, gde će se sastati sa migrantima koji su rizikovali živote prelazeći more iz zapadne Afrike.

Papa je izrazio nadu da će ova poseta, njegova prva poseta nekoj zemlji Evropske unije van Italije, poslužiti kao primer svetu u poštovanju "svakog ljudskog bića" i pozvao političke lidere da prestanu da dele birače.

1/22 Vidi galeriju Papa Lav XIV u poseti Španiji. Sastao se sa kraljem Felipeom VI i kraljicom Leticijom, a prisustvovao je i otkrivanju tornja bazilike "Sagrada Familija" u Barseloni Foto: Chema Moya/EFE, BALLESTEROS/EFE, CIRO FUSCO/ANSA

- Presrećna sam što se moli za nas migrante i za našu bezbednost - rekla je Andrea Margarita, 72-godišnja Peruanka koja je u Španiju stigla pre šest meseci. Ona je sa ćerkom čekala u gužvi u invalidskim kolicima.