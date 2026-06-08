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Pakistanski ministar unutrašnjih poslova danas se nalazi u Teheranu u novom pokušaju da pokrene pregovore između Irana i SAD, a američka vojska je saopštila da je oborila još dva iranska drona iznad Ormuskog moreuza koji su navodno pretili međunarodnom pomorskom saobraćaju.

Najnoviji napadi sprovedeni su u vreme kada američka administracija pritiska Iran da prihvati mirovni sporazum i okonča rat na Bliskom istoku koji pogađa globalnu privredu.

Najteže borbe okončane su preliminarnim primirjem 8. aprila, ali dve strane nisu uspele da se dogovore oko dugoročnog kraja rata.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi nalazi se u Teheranu da prenese poruku iranskom vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju od šefa pakistanske vojske feldmaršala Asima Munira, prenela je iranska državna novinska agencija Irna.

Hamnei nije viđen u javnosti od kada je imenovan za novog vladara Islamske republike, posle ubistva njegovog oca, prvog dana rata 28. februara kada su SAD i Izrael počele bombardovanje Irana.Nakvi se sastao sa iranskim ministrom unutrašnjih poslova Eskandarom Momeneijem kasno sinoć i jutros, a razgovarao je i sa ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, preneli su zvanični iranski mediji.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Nisu dati detalji o sadržaju njegove poruke.

Pakistanske vlasti su ranije saopštile da Islamabad, uz podršku regionalnih zemalja uključujući Katar, Tursku i Egipat, radi na tome da se premoste razlike između SAD i Irana i ohrabre napori čiji cilj je smanjenje tenzija i osiguranje ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

Takođe se nastavljaju borbe između Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah, uprkos prošlonedeljnoj objavi da je produženo primirje koje je postignuto uz posredovanje SAD. Novo primirje u Libanu objavljeno je tokom razgovora Izraela i Libana održanim u Vašingtonu prošle nedelje.

Grupa Hezbolah koju podržava Iran odbacila je sporazum i umesto toga podržala iranski zahtev da okončanje rata u Libanu bude deo pregovora sa SAD oko prekida sukoba sa Iranom.

Izrael je saopštio da je pogodio više od 150 vojnih meta Hezbolaha tokom vikenda, uključujući raketne bacače i komandne centre, širom južnog Libana.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Rano jutros Izrael je identifikovao najmanje pet projektila ispaljenih iz Libana ka severnom Izraelu, koji su presretnuti ili su pali na otvorene površine. Hezbolah nije odmah preuzeo odgovornost za ispaljivanje projektila na Izrael, ali je ta militantna grupa priznala da je napala izraelske trupe u južnom Libanu.

Dva izraelska vojnika ubijena su u borbama u južnom Libanu u subotu, javila je izraelska vojska.

Borbe u Libanu, kojima su izraelske snage zauzele velike delove juga u kopnenoj invaziji, prete naporima o okončanju rata u Iranu i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, ključne tranzitne rute za naftu i gas.

Iran traži da svako trajnije primirje obuhvati i Liban, dok izraelski premijer Benjamin Netanjahu hoće da nastavi izraelsku ofanzivu u Libanu dok ne bude smatrao da Hezbolah više ne predstavlja pretnju.

Šef libanske vojske general Rodolf Haikal u subotu je otputovao u Pakistan na poziv pakistanskog šefa vojske. Libanska vojska nije dala dodatne detalje i nije saopštila da li je taj put povezan sa pakistanskim posredovanjem između Irana i SAD.