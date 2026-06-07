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Devet Palestinaca je ranjeno juče u napadu doseljenika na grad Huvara na severu Zapadne obale, a snimci sa mesta događaja prikazuju maskirane napadače i najmanje jednog izraelskog vojnika kako tuku Palestince i uništavaju imovinu.

Sukobi su se proširili na obližnja područja, izveštava Tajms of Izrael.

WAFA, zvanična novinska agencija Palestinske uprave, navodi da je među ranjenima lokalni odbornik, koga je šrapnel pogodio u nogu.

Četiri osobe su pretučene, dok je četvoro povređeno suzavcem.

Snimci prikazuju maskirane doseljenike kako stižu u Huvaru u pikap kamionetima, a jedan od pretučenih Palestinaca zadobio je povrede glave i viđen je kako leži na putu dok ga zbrinjava lekar Crvenog polumeseca.

Izraelski vojnik i doseljenici tukli Palestince

Izraelske odbrambene snage (IDF) su prvobitno saopštile da su vojnici i granična policija poslati na nekoliko lokacija u Huvari nakon izveštaja o "sumnjivoj krađi stoke u vlasništvu izraelskih civila" i da "uklone izraelske civile i stoku iz sela i spreče sukobe".

Kasnije je vojska navela da je "nekoliko izgrednika stiglo u područje sela i da su izbili nasilni sukobi, uključujući bacanje kamenja i upotrebu palica između izraelskih civila i Palestinaca".

Jedan snimak nadzorne kamere prikazuje izraelskog vojnika i grupu doseljenika kako tuku dva Palestinca. Vojnik u punoj opremi više puta udara jednog od njih, nakon čega grupa odlazi i ostavlja dvojicu povređenih.

Oglasila se izraelska vojska

Izraleska vojska je saopštila da je "svesna snimka koji prikazuje vojnika IDF-a kako koristi nasilje nad Palestincem" i da su postupci vojnika bili "ozbiljni i nespojivi sa vrednostima IDF-a".

Dodato je: "Kada vojnik bude identifikovan, protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak i biće preduzete odgovarajuće komandne i disciplinske mere u skladu sa utvrđenim činjenicama", uz napomenu da je pokrenuta istraga.

IDF je takođe naveo da su snage koristile sredstva za razbijanje nereda kako bi rasterale gomilu, a da hapšenja nije bilo.

Uništavanje imovine i krađa

Prema WAFA, desetine doseljenika napale su Huvaru, bacale kamenje na zgrade uključujući opštinu, razbijale prozore vozila i ukrale automobil, bicikl i oko 35 ovaca. Snimci sa nadzornih kamera prikazuju osobe sa kapuljačama koje vandalizuju parkirani automobil, pri čemu se na nekima vide niti cicita, jevrejske ritualne odeće.

Na internetu se pojavio i snimak zapaljenog auto-servisa u blizini Huvare. Policija je saopštila da je pokrenula istragu i da su njeni pripadnici kasnije ušli u selo kako bi prikupili dokaze.

Vojska je saopštila da "oštro osuđuje nasilje bilo koje vrste koje podriva bezbednost u tom području i odvlači pažnju komandanta i vojnika od odbrambenih misija i antiterorističkih aktivnosti", dok je policija navela da "takve slučajeve nasilja i uništavanja imovine shvata ozbiljno i da će nastaviti da deluje odlučno i profesionalno kako bi pronašla umešane, istražila ih i izvela pred lice pravde".

Doseljenici uništili palestinske useve u drugim područjima

WAFA je takođe izvestila da su doseljenici uništili palestinske useve u oblasti Masudija severno od Nablusa, navodeći izjavu Dhiaba Hadžija, šefa Komiteta za odbranu zemlje Masudije, da su doseljenici pustili stoku u useve, što je prouzrokovalo značajnu štetu.

Sukobi između doseljenika i Palestinaca prijavljeni su i u više drugih mesta širom Zapadne obale, posebno u selima u blizini Huvare, uz dodatne snimke koji prikazuju grupe religioznih Jevreja kako bacaju kamenje na palestinske stanovnike.

Kritičari optužuju vlasti da zatvaraju oči pred nasilnim napadima ekstremističkih doseljenika, koji su poslednjih godina postali sve smrtonosniji i dešavaju se gotovo svakodnevno, dok su hapšenja i krivična gonjenja retka.

Vojska je navela da je zabeležila 867 incidenata nacionalističkog kriminala i nasilja doseljenika u 2025. godini, u poređenju sa 682 u 2024. godini.