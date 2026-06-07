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Epidemija ebole u Centralnoj Africi mogla bi da dostigne razmere najveće epidemije u istoriji, one u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je zabeleženo više od 28.000 slučajeva i preko 11.000 smrtnih ishoda.

Prema novoj analizi američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), kompjuterski modeli predviđaju između 10.000 i više od 20.000 slučajeva ukoliko se ne sprovedu snažne mere javnog zdravlja.

Rukovodilac odgovora CDC-a na epidemiju, dr Satiš Pilaj, upozorio je da je epidemija takvih razmera moguća ako se zaražene osobe ne identifikuju i izoluju dovoljno brzo.

Sličan stav iznela je i Dženifer Nuco sa Univerziteta Braun, ocenivši da trenutni tok epidemije predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost. Ipak, naglasila je da su projekcije nesigurne zbog ograničenih podataka i da konkretne brojke treba tumačiti oprezno.

1/12 Vidi galeriju Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su da je potvrđeno oko 400 slučajeva, uključujući 63 smrtna ishoda, ali stručnjaci smatraju da je stvarni broj veći jer mnogi slučajevi nisu dijagnostikovani niti prijavljeni.

Ebola se prenosi kontaktom sa telesnim tečnostima, poput krvi, povraćanja i sperme, a trenutnu epidemiju izaziva virus Bundibugjo, za koji ne postoje specifični lekovi ni vakcine.

Sukobi i nesigurnost otežavaju odgovor na epidemiju

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je u maju ovu epidemiju globalnom zdravstvenom vanrednom situacijom. Stručnjaci veruju da su se prve infekcije možda pojavile još u februaru, ali su u početku pogrešno povezivane sa drugom vrstom virusa ebole.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Borbu protiv bolesti dodatno otežava nestabilna bezbednosna situacija u Kongu. Sukobi između vladinih snaga i pobunjeničke grupe M23, koju podržava Ruanda, kao i napadi grupe Savezničke demokratske snage povezane sa Islamskom državom, doveli su do masovnog raseljavanja stanovništva i otežali zdravstveni odgovor.

CDC-ovi modeli pokazuju da će razvoj epidemije zavisiti od brzine otkrivanja i izolacije zaraženih. Ipak, iskustvo iz epidemije u Zapadnoj Africi pokazuje da ovakve procene mogu biti veoma neprecizne.