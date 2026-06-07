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Grupa dece je juče upala u reku nakon što se drveni most srušio tokom ekskurzije u selu Viženka u Černovičkoj oblasti Ukrajine, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Snimci koje su objavile vlasti pokazuju kako se most ruši ispod grupe dok su prelazili reku.

 Nekoliko dece je povređeno i prebačeno u bolnicu na lečenje, rekli su zvaničnici.

Vlasti su saopštile da se drvena konstrukcija srušila jer nije mogla da izdrži težinu grupe.

Okolnosti incidenta su pod istragom.

(Kurir.rs/Indeks)

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