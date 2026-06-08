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Iranske vlasti ocenile su kao "politički pritisak" nedavni izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u kojem je izražena zabrinutost zbog nedostatka pristupa nuklearnim objektima zemlje i pozvala Teheran na "konstruktivnu saradnju".

Teheran je bio uključen u razgovore sa Vašingtonom o svom nuklearnom programu kada su SAD i Izrael napale Iran 28. februara, kao i tokom 12-dnevnog rata u junu 2025. Tokom oba sukoba, iranski nuklearni objekti su više puta bombardovani.

"Ako IAEA želi da doprinese diplomatskom rešenju, mora izbeći da tehnički izveštaj pretvori u sredstvo političkog pritiska", napisao je zamenik ministra spoljnih poslova IranaKazem Garibabadi na društvenoj mreži Iks.

U izveštaju IAEA se navodi da nedostatak pristupa nuklearnim objektima u Iranu predstavlja "zabrinutost zbog širenja oružja".

"Iako Agencija priznaje da su vojni napadi na iranska nuklearna postrojenja i lokacije stvorili situaciju bez presedana, ključno je da bude u mogućnosti da sprovede aktivnosti verifikacije u Iranu bez odlaganja", naglašava se u izveštaju.

IAEA nikada nije osudila izraelsko-američke napade na iranska nuklearna postrojenja.

"Takav (vojni) napad nije samo kršenje iranskog suvereniteta, već je i direktan udarac po nuklearnu bezbednost", naveo je Garibabadi, pravni stručnjak.