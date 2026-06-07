Zelenski je dodao da su spasioci ugasili požar koji je u elektrani izbio nakon napada.
Planeta
JOŠ DETALJA O NAPADU NA ČERNOBILJ: Nivo radijacije ne prelazi normalne granice
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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je Rusija ponovo gađala nuklearnu elektranu Černobilj, pri čemu je u jednom njenom delu izbio požar.
Zelenski je na Iksu (X) objavio da je dron udario jednu od zgrada u Centralnom skladištu iskorišćenog goriva.
"Ekstremno kritična infrastruktura i ekstremno zao ruski napad", ocenio je on.
Nivo radijacije i dalje, kako tvrdi Zelenski, ne prelazi normalne granice.
Zelenski je dodao da su spasioci ugasili požar koji je u elektrani izbio nakon napada.
On je takođe prijavio ruske napade u 13 ukrajinskih regiona, od kojih su u nekima navodno ciljani i civilni objekti.
(Kurir.rs/Beta)
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