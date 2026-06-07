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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je danas da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da preda pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu na jednostavan način, bez javnog objavljivanja da je to zaista želeo.

Kako je on istakao, "očito je hteo da ostavi utisak da je Rambo".

"Zelenski ne liči na Ramba, iako očigledno želi da ostavi takav utisak. Ako želiš da predaš pismo, predaj ga. Ako koristiš megafon, onda to nemoj da nazivaš pismom", rekao je Peskov ruskim novinarima.

Na pitanje kako je Putinu predstavljeno pismo ukrajinskog predsednika, Peskov je odgovorio da je to urađeno po utvrđenoj proceduri.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer

"Mi smo birokrate, sve radimo po propisanoj proceduri", kazao je on, preneo je Sputnjik.

Zelenski je u četvrtak na svom sajtu ojavio otvoreno pismo u kojem je predložio Putinu da održe sastanak u trećoj zemlji i razgovaraju o okončanju sukoba.

Predsednik Rusije je na to odgovorio tokom plenarne sednice Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, poručivši da za sada ne vidi svrhu održavanja takvog sastanka.