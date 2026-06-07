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U velikom intervjuu za emisiju "Meet the Press" na televiziji NBC, predsednik SAD Donald Tramp izneo je do sada najšokantnije detalje o američkim vojnim udarima na Iran iz juna 2025. godine, tvrdeći da je njegova odluka sprečila globalnu nuklearnu katastrofu.

Tramp je žestoko branio svoju odluku da pokrene bombardovanje, navodeći da je Teheran bio na korak do pravljenja atomske bombe.

"Bili su veoma blizu nuklearnog oružja. Poslao sam B-2 bombardere pre nekih devet, deset meseci. I oni su zbrisali, potpuno zbrisali to postrojenje. Spasao sam stvar. Imali smo izbor: da im dopustimo da dobiju nuklearno oružje i da se pretvaramo da je sve u redu, ili da reagujemo.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp na samitu Inicijative za buduća ulaganja u Majamiju Foto: Mark Schiefelbein/AP

Da nisam ušao tamo sa B-2 bombarderima, oni bi u ovom trenutku imali nuklearno oružje, a pola sveta bi već sada moglo biti zbrisano sa lica zemlje", izjavio je Tramp.

"Zbrisao sam im vojsku za tri meseca"

Tramp je otišao korak dalje, tvrdeći da je u dosadašnjem toku sukoba uspeo u potpunosti da neutrališe iranske vojne kapacitete.

"Njihova mornarica je nestala. Njihovo vazduhoplovstvo je nestalo. Protivvazdušna odbrana je nestala. Za tri meseca sam im uništio mornaricu, avijaciju i PVO. Nemaju radare, nemaju ništa", poručio je predsednik SAD.

Pentagon ublažava ove tvrdnje

Međutim, vojni zvaničnici i izveštaji Pentagona donekle ublažavaju ove radikalne tvrdnje.

Iako je Pentagon potvrdio da je uništeno oko 90% iranske konvencionalne mornarice, preko 95 odsto njihovih pomorskih mina i više od 80 odsto postrojenja za proizvodnju raketa, situacija na terenu je složenija.

Oko polovine iranske takozvane "nekonvencionalne mornarice" – koju čine brzi, mali čamci Islamske revolucionarne garde (IRGC) zaduženi za blokadu Hormuškog tjesnaca – i dalje je netaknuto jer ih je zbog njihove veličine izuzetno teško locirati i pogoditi.

Takođe, obaveštajni podaci američkih službi iz perioda pre napada pokazivali su da Iran zapravo još uvek nije doneo konačnu odluku o pravljenju same bombe, iako je imao zalihe obogaćenog uranijuma. I

zveštaji sa terena nakon udara svedoče da je jedno glavno nuklearno postrojenje za obogaćivanje potpuno uništeno, dok su preostala dva pretrpela znatno manja oštećenja.

Pritisnut zbog predizbornih obećanja o miru

Voditeljka Kristen Velker direktno je pritisla Trampa podsećajući ga na njegovo glavno predizborno obećanje iz kampanje 2024. godine – da za vreme njegovog mandata Amerika neće ulaziti u nove sukobe i da će on "zaustaviti ratove, a ne ih započinjati".

Tramp je na to kratko i oštro odgovorio: