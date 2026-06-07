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Američki predsednik Donald Tramp zatražio je hirurški precizne napade na snage libanskog pokreta Hezbolah.

"Želeo bih da vidim da Liban živi bolji život. Voleo bih da vidim hirurške napade na Hezbolah. Mislim da bi ti napadi trebalo da bude precizniji", rekao je američki predsednik u danas emitovanom intervjuu za NBC.

Što se tiče Irana, Tramp je rekao da su Vašington i Teheran veoma blizu sporazuma, ali je pozvao na čvršću posvećenost Irana odricanju od nuklearnog oružja.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

"Oni (Iranci) priznali su da neće posedovati nuklearno oružje. Uključili smo klauzulu kojom se predviđa da neće razvijati nuklearno oružje i svi su bili veoma srećni zbog toga, osim mene. Rekao sam: 'Šta se dešava ako ga ne razviju, ali ga kupe, nabave?' To takođe treba uključiti", rekao je Tramp, koji je pomenuti intervju dao u petak, ali je danas emitovan.

Američki predsednik je dodao da neće zahtevati da Liban bude deo kratkoročnog sporazuma sa Iranom, jer smatra da bi Liban trebalo da bude deo sveobuhvatnog dogovora o miru na Bliskom istoku.