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Američki predsednik Donald Tramp iznenada je prekinuo intervju za emisiju "Meet the Press" televizije NBC i otišao, nakon što ga je voditeljka Kristen Velker pritisla pitanjima o njegovim tvrdnjama da su unutarstranački izbori u Kaliforniji bili "namešteni".

Intervju je vođen na otvorenom u Viskonsinu, a pratile su ga česte pauze zbog jake kiše. Do tenzija je došlo kada je Velker napomenula da Republikanci zapravo beleže dobre rezultate na izborima održanim 2. juna, na šta je Tramp uzvratio rečima da ti rezultati "brzo padaju jer su izbori namešteni".

Rasprava oko dokaza i optužbe za krađu

Kada ga je voditeljka direktno pitala da li ima dokaze koji bi podržali optužbe da se u Kaliforniji "vara na izborima", Tramp je izjavio da mu je dovoljno da "pogleda i sluša ljude".

Velker je ponovila da je višednevni proces brojanja glasova uobičajena praksa za Kaliforniju, dok je Tramp doveo u pitanje opravdanost toga da se glasovi broje i pet dana nakon izbornog dana. Nakon što je novinarka nastavila da insistira na temi, predsednik je prešao na oštre kritike medija.

"Oni su pokvareni baš kao što si i ti pokvarena, tvoja štampa je pokvarena i 'Meet the Press' je pokvaren", rekao je Tramp.

Prekid intervjua i odlazak

Nakon što je voditeljka odbacila te tvrdnje, Tramp joj je poručio da je "ili glupa ili pokvarena" i da nema nikakav kredibilitet, usput kritikujući i mreže ABC, CBS i CNN. Odmah nakon toga odlučio je da završi razgovor. Počeo je da skida mikrofon, a prema navodima medija, delovalo je kao da želi da ga baci.

"Izvini. Hajde da završimo ovde jer mi je dosta. Hvala ti, draga. Lepo se provedi", poručio je Tramp.

Kada ga je Velker podsetila da je ekipa doputovala iz Vašingtona u Viskonsin specijalno zbog ovog intervjua, Tramp je odgovorio da je sat vremena, sa prekidima, sedeo sa njom na kiši i da joj je dao sasvim dovoljno vremena, poručivši joj na kraju da bi trebalo da "dovede u red svoju štampu".