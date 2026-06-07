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Policija u Grčkoj uhapsila je 55-godišnjeg muškarca nakon što je primećen kako napušta mačiće na jednoj parceli u području Kalamarije, u blizini Soluna.

Prema navodima lokalnih medija, njegov postupak primetili su građani, nakon čega su reagovali policajci iz Direkcije za hitne intervencije Soluna i priveli ga.

Nadležne službe utvrdile su da je muškarac napustio ukupno devet mačića, zbog čega mu je izrečena novčana kazna od 30.000 evra za svaku životinju. Ukupan iznos kazne za zlostavljanje životinja dostigao je čak 270.000 evra.

Pored toga, kažnjen je i sa dodatnih 300 evra zbog toga što životinje nisu bile obeležene propisanom elektronskom oznakom.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti i ponovo otvorio pitanje zaštite životinja i kažnjavanja njihovog zlostavljanja u Grčkoj, koja poslednjih godina primenjuje veoma stroge propise kada je reč o napuštanju i zanemarivanju kućnih ljubimaca.