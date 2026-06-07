Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pokušao je krajem maja da uspostavi tajni kanal komunikacije sa Vladimirom Putinom preko uticajnog ruskog oligarha Romana Abramoviča, prenosi RBC Ukrajina pozivajući se na Fajnenšl tajms.

Zelenski je 21. maja zatražio od Abramoviča da ruskom lideru lično prenese poruku o njegovoj spremnosti za održavanje bilateralnog samita licem u lice.

1/6 Vidi galeriju Premijer Švedske Ulf Kristerson i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: EPA/Christine Olsson

To bi bio njihov prvi direktan susret nakon više od četiri godine od početka ruskog napada u punom obimu.

Sadržaj pisma sličan onome od 4. juna

Dva visoka ukrajinska zvaničnika potvrdila su da je sadržaj te tajne poruke predate preko oligarha zapravo bio veoma sličan otvorenom pismu koje je Zelenski potom javno objavio 4. juna.

U tom otvorenom pismu Zelenski je predložio da se sastanak dvojice lidera održi na neutralnom terenu, tačnije u Švajcarskoj, Turskoj ili nekoj od arapskih zemalja, izričito naglašavajući da pregovori ne mogu da se vode u Moskvi ili Kijevu.

Roman Abramovič Foto: National / National Pictures / Profimedia

Ukrajinski predsednik je ponudio i potpunu obustavu vatre tokom trajanja samih pregovora, uz predlog da SAD nadgledaju uspostavljenu liniju prekida vatre.

Šta je Zelenski sve predlagao?

Predlog je takođe obuhvatao kompletnu razmenu ratnih zarobljenika po formuli svi za sve, hitan povratak ukrajinske dece i civila koji su odvedeni u Rusiju, kao i razvoj budućih bezbednosnih garancija uz direktno učešće Amerike i Evrope.

1/14 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia, Printskrin Youtube

Zelenski je u pismu izneo i oštre tvrdnje o stanju na frontu, navodeći da su ruski gubici samo tokom maja premašili trideset hiljada ubijenih i teško ranjenih vojnika, pri čemu je čak šezdeset i tri odsto njih poginulo.