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Vojska Nigerije saopštila je danas da je oslobodila 360 ljudi koje je otela militantna grupa Boko Haram u državi Borno, u severoistočnom delu zemlje.

Prema saopštenju vojske operacija je sprovedena u planinama Mandara koje čine deo uporišta te militantne grupe. Rezultat je bio oslobađanje nekoliko ljudi, uključujući dece koji su bili oteti u različitim zajednicama u državi Borno.

Dvoje dece je umrlo od iscrpljenosti zbog izazovnog planinskog terena i teškoća koje su pretrpeli dok su bili oteti, rekao je portparol vojske.

"Ostale spasene otete osobe uspešno su evakuisane na bezbedne lokacije gde im je pružena medicinska nega i humanitarna podrška što obeležava veliki operacionalni uspeh i značajni udarac za tu terorističku grupu", rekao je portparol.

Nigerija se suočava sa kompleksnom bezbednosnom krizom, posebno na severu gde je na delu pobuna koja traje više od decenije, kao i aktivnosti oružanih grupa koje sprovode otmice za otkup i ilegalno rudarenje a čime su povećani bezbednosni izazovi zemlje.

Među najistaknutijim islamističkim militantnim grupama je Boko Haram i njegove otcepljene frakcije povezane sa Islamskom državom i poznate kao Islamska država u provinciji zapadna Afrika.

Prošlog meseca ta zapadnoafrička zemlja saopštila je da se udružila sa SAD i ubila 175 boraca te militantne grupe.

U pobuni na severoistoku Nigerije poginule su hiljade ljudi a milioni su raseljeni, prema Ujedinjenim nacijama. Analitičari kažu da vlada ne čini dovoljno da zaštiti svoje državljane uprkos ponovljenim obećanima predsednika Bole Tinubua da će suzbiti tu krizu.