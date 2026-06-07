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Iran je spreman za "direktnu konfrontaciju" sa SAD ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je danas predsednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf.

"Pomorska blokada iranske nacije i zeleno svetlo koje su SAD danas dale cionističkom režimu pretvaraju američke baze u regionu u legitimne mete", napisao je Galibaf na društvenoj mreži Iks (X).

On je dodao da su iranske oružane snage spremne da deluju.

"Ako se izraelska agresija protiv Libana nastavi, nećemo jednostavno zaustaviti proces pregovora, već ćemo se upustiti u direktnu konfrontaciju sa neprijateljem", napisao je Galibaf.

Iranski poslasnik Ebrahim Rezai obećao je ranije danas "čvrst i bolan" odgovor posle izraelskih napada na južna predgrađa Libana.

"Odgovorićemo čvrsto i bolno na agresiju cionističkog režima kod Bejruta", napisao je Rezai na društvenim mrežama. On je portparol Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta.

Izrael je danas bombardovao južna predgrađa Bejruta, samo nekoliko dana nakon što je stupilo na snagu krhko primirje postignuto na razgovorima u Vašingtonu.