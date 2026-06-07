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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je rekao da bi pristao na prekid vatre koji bi podrazumevao zamrzavanje linije fronta na trenutnim pozicijama, ocenivši da je to najbrži put do mira.

On je naglasio da cilj nije samo zamrznuti sukob, već ga prebaciti u diplomatske okvire kako se rat više ne bi vratio.

Zelenski je objasnio da ostanak na sadašnjim pozicijama ne znači samo davanje teritorije Rusiji, već ukrajinskom narodu pruža veću mogućnost da spasi svoju decu, a vojnicima da se vrate kućama.

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

Tokom razgovora za Skaj njuz, predsednik Ukrajine se osvrnuo i na ulogu ruskog biznismena Romana Abramoviča, potvrdio je da je on posetio Kijev i ponudio se da van očiju javnosti, u potpunoj tišini, prenese direktne poruke između njega i Vladimira Putina.

Abramovič preneo poruku

Zelenski je naveo da je Abramoviču jasno stavio do znanja ključne ukrajinske stavove, posebno po pitanju Donbasa, poručivši da Ukrajina neće otići niti na taj način pokloniti pobedu Rusiji.

Dodao je da je Abramovič, nakon što je primio poruke, rekao da ide direktno kod ruskog predsednika.

Zelenski je istakao da Vladimir Putin mora da odgovori na njegovo otvoreno pismo od prošlog petka, u kojem predlaže direktan sastanak dvojice lidera, kako bi se povećale šanse za prekid vatre.

Zelenski objasnio zašto je pisao otvoreno pismo

Osvrćući se na Putinovu izjavu sa ekonomskog foruma da ne vidi smisao u tom susretu, kao i na opasku voditeljke da je pismo bilo drsko, Zelenski je uz osmeh prokomentarisao da ona nije pročitala prvu verziju.

1/7 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin odgovara na pitanja na konferenciji za medije "Direktna linija" Foto: Pavel Bednyakov/AP, Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin

Pojasnio je da se odlučio na otvoreno pismo jer rusko društvo živi u fantastičnom svetu u kojem negira da je izvršilo invaziju, a kako je u Rusiji onemogućen pristup internetu, ovo je bio način da se otvoreno pošalje poruka zemlji agresoru.

Na kraju, ukrajinski predsednik je poručio da Kijev neće stati sa intenzivnim napadima duboko na ruskoj teritoriji, podsetivši na nedavne udare na područje Sankt Peterburga i druge ciljeve stotinama kilometara od granice.

Istakao je da je Ukrajina proizvela mnogo sopstvenih projektila i dronova koji sada mogu da dosegnu velika ruska urbana područja, a ne samo pogranične delove.