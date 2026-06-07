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Helikopter francuske Nacionalne žandarmerije, koji je bio na operativnoj misiji, srušio se danas u popodnevnim satima u regionu Loare, izjavio je izvor blizak istrazi.

Izvor je za Figaro rekao da se sumnja, iako još nije objavljen zvaničan broj poginulih, da je pri padu helikoptera bilo "nekoliko smrtnih slučajeva".

Nesreća, čije okolnosti još nisu poznate, dogodila se u opštini Sili sir Loar, na pola puta između Žijena i Orleana u centralnoj Francuskoj, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Kurir.rs/Blic

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