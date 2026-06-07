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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za portal Aksios da će odmah pozvati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kako bi mu direktno poručio da ne napada Iran.

Trampova dramatična reakcija usledila je nakon što je Teheran večeras ispalio više balističkih raketa na sever Izraela, u akciji koju su iranske vlasti opisale kao direktan odgovor na današnje izraelske napade na Bejrut.

Tramp je u izjavi za Foks Njuz otvoreno priznao da "nije srećan" zbog izraelskih udara na libansku prestonicu i naglasio da te vojne akcije uopšte nisu bile koordinisane sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Propao mirovni sporazum koji je bio na stolu?

Američki predsednik je otkrio i da je situacija do večeras bila potpuno drugačija, te da je očekivao da će mirovni sporazum sa Iranom biti potpisan već u ponedeljak, utorak ili sredu, ali da su ovi događaji preko noći promenili sve. Ipak, uprkos Trampovom pritisku i protivljenju, iz Tel Aviva stižu ratoborne poruke.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Izrael i Iran razmenili brutalne pretnje

Neimenovani izraelski izvor potvrdio je za Rojters da će Izrael definitivno odgovoriti na večerašnji iranski raketni udar. Sa druge strane, visoki iranski zvaničnik odmah je uzvratio pretnjom da će Teheran na svaki novi izraelski napad odgovoriti još snažnije, što je podiglo napetosti na najviši nivo još od primirja postignutog u aprilu.

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