PREOKRET NA BLISKOM ISTOKU? Tramp hitno zove Netanjahua: "Nemoj da uzvraćaš Iranu!"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za portal Aksios da će odmah pozvati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kako bi mu direktno poručio da ne napada Iran.
Trampova dramatična reakcija usledila je nakon što je Teheran večeras ispalio više balističkih raketa na sever Izraela, u akciji koju su iranske vlasti opisale kao direktan odgovor na današnje izraelske napade na Bejrut.
Tramp je u izjavi za Foks Njuz otvoreno priznao da "nije srećan" zbog izraelskih udara na libansku prestonicu i naglasio da te vojne akcije uopšte nisu bile koordinisane sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Propao mirovni sporazum koji je bio na stolu?
Američki predsednik je otkrio i da je situacija do večeras bila potpuno drugačija, te da je očekivao da će mirovni sporazum sa Iranom biti potpisan već u ponedeljak, utorak ili sredu, ali da su ovi događaji preko noći promenili sve. Ipak, uprkos Trampovom pritisku i protivljenju, iz Tel Aviva stižu ratoborne poruke.
Izrael i Iran razmenili brutalne pretnje
Neimenovani izraelski izvor potvrdio je za Rojters da će Izrael definitivno odgovoriti na večerašnji iranski raketni udar. Sa druge strane, visoki iranski zvaničnik odmah je uzvratio pretnjom da će Teheran na svaki novi izraelski napad odgovoriti još snažnije, što je podiglo napetosti na najviši nivo još od primirja postignutog u aprilu.
Sirene utihnule: Vojska upalila zeleno svetlo za napuštanje skloništa
Dok se iza kulisa odvija teška diplomatska bitka na relaciji Vašington–Tel Aviv, situacija na samom terenu se u poslednjim satima primirila. Izraelska vojska zvanično je objavila na svom Telegram kanalu da je neposredna opasnost od iranskih projektila prošla. Odbrambene snage Izraela dale su dozvolu građanima u svim delovima zemlje da mogu bezbedno da napuste skloništa i zaštićene prostore, čime je završen prvi i najkritičniji talas ove večerašnje eskalacije.