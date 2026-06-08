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Zemljotres jačine 7,8 stepena Rihterove skale pogodio je danas region Mindanao na jugu Filipina, izazvavši paniku u delovima pacifičkog arhipelaga, pošto su se zgrade urušile, a prijavljeno je najmanje 15 mrtvih i 129 povređenih osoba.

CNN prenosi da se, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres dogodio u 7.37 sati po lokalnom vremenu na dubini od oko 35 kilometara.

Iz Kancelarije za civilnu zaštitu Filipina potvrđeno je više smrtnih slučajeva, dok timovi za vanredne situacije i dalje pokušavaju da provere sve izveštaje o žrtvama koji dolaze sa terena.

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs) saopštio je da je zemljotres pogodio obalu kod grada General Santos u pokrajini Sarangani, najjužnijem delu ostrva Mindanao.

Poziv na hitnu evakuaciju

Phivolcs je takođe izdao upozorenje na cunami, pozivajući ljude koji žive u priobalnim područjima da se evakuišu.

Prema podacima Sistema za upozoravanje na cunami SAD talasi bi u pojedinim delovima Filipina mogli da dostignu visinu jednog do tri metra iznad nivoa plime

Fotografije iz grada General Santos prikazuju prodavnice i zgrade koje se ruše usred zemljotresa.

1/11 Vidi galeriju Zemljotres od 7,8 stepena Rihterove skale pogodio jug Filipina Foto: Ernesto Torres Jr/Ernesto Torres Jr, CERILO EBRANO/EPA

Snažan potres se dogodio u ponedeljak kada su državne škole počele novu školsku godinu.

Video snimak na društvenim mrežama prikazuje desetine prestravljenih učenika osnovnih škola kako čuče napolju dok se tlo ispod njih snažno ljulja u pokrajini Zapadni Davao.

Drugi snimci prikazuju krov srednjoškolskog internata koji se srušio dok su se učenici postrojili ispred školskog sportskog terena u Južnom Davau.

U oba incidenta nije bilo povređenih.

Predsednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi kazao je da je "naložio svim relevantnim vladinim agencijama da odmah deluju" kako bi evakuisali stanovništvo i započeli akcije spasavanja.

- (Obraćam se) našim sunarodnicima u pogođenim pokrajinama, molimo vas da poslušate upozorenje o cunamiju. Idite na više terene odmah. Ne čekajte. Vaš život je važniji od svega što je ostavljeno iza vas - naveo je on u saopštenju.

U pokrajini Sarangani, gde je zabeležena većina štete od zemljotresa, živi oko 580.000 ljudi.

Upozorenja na cunami širom Vatrenog prstena

Indonezija je takođe izdala upozorenje na cunami za svoju severoistočnu obalu, dok je Japan učinio isto za svoju južnu obalu, od prefekture Ibaraki do prefekture Okinava.

Filipini, Indonezija i Japan nalaze se u takozvanom Vatrenom prstenu, delu Tihog okeana gde su česti zemljotresi i vulkanske erupcije.