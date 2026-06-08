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(KMG) -- Kineski potpredsednik, Han Dženg, pozvao je u nedelju na jačanje saradnje između Kine i Belorusije u oblasti trgovine, investicija i povezivanja, ističući potrebu za izgradnjom otvorene svetske ekonomije.

On je naglasio da Kina i Belorusija već više od tri decenije neguju prijateljstvo i kontinuirano produbljuju odnose. Prema njegovim rečima, susret lidera dve zemlje u avgustu prošle godine usmerio je bilateralne odnose ka novom razvoju i dao novi podsticaj saradnji u različitim oblastima.

Govoreći o aktuelnim globalnim okolnostima, Han je ukazao na duboke promene u međunarodnom političkom i ekonomskom okruženju, kao i na rastuće izazove sa kojima se suočavaju razvoj i slobodna trgovina u svetu.

Ističući Belorusiju kao važnog ekonomskog i trgovinskog partnera u evroazijskom regionu, Han je rekao da je Kina spremna da dodatno unapredi koordinaciju politika i industrijsku saradnju sa Belorusijom, olakša trgovinske tokove, proširi bilateralnu razmenu, podstakne nove oblike saradnje u digitalnoj ekonomiji i unapredi efikasnost teretnog železničkog saobraćaja između Kine i Evrope.