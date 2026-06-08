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Kineski predsednik Si Đinping stigao je u Pjongjang u prvu posetu Severnoj Koreji za poslednjih sedam godina, svega nekoliko dana nakon što je vrhovni vođa Kim Džong Un ponovo potvrdio ambicije za "eksponencijalno" širenje svog nuklearnog arsenala.

Očekuje se da će se Si sutra sastati sa Kimom, a Fajnenšel tajms navodi da taj ssastanak dolazi nakon što je severnokorejski lider poslednjih godina težio bližim ekonomskim i vojnim vezama sa Rusijom.

Navodi se da mnogi analitičari veruju da Kina želi da podstakne Severnu Koreju na razgovar sa svojim susedima, uključujući tu i pitanje denuklearizacije, jer Kim sve pompeznije priča o svojim nuklearnim ambicijama.

- Iz perspektive Kine, (Severna Koreja) trebalo bi da se angažuje sa susednim zemljama u razgovorima o miru i denuklearizaciji. Još važnije, trebalo bi da teži ekonomskom i društvenom angažovanju sa svojim susedima kako bi osigurala da postane manje izolovana i više orijentisana ka miru kazao je za FT Džu Feng, stručnjak za međunarodne odnose na Univerzitetu u Nandžingu.

Sijevo putovanje takođe sledi nakon niza nedavnih samita u Pekingu, gde je kineski predsednik nedavno prvo ugostio američkog predsednika Donalda Trampa, a potom i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Tokom Trampovog prvog mandata u Beloj kući, SAD i Severna Koreja su vodile više rundi pregovora o denuklearizaciji.

Ali, ti razgovori su propali na samitu između Trampa i Kima - njihovom trećem sastanku licem u lice - održanom u Hanoju 2019. godine.

1/4 Vidi galeriju Pripreme za doček kineskog predsednika Si Đinpinga u Pjongjangu, sastaće se sa severnokorejskim vođom Kim Džong Unom Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Nedavno je Kim signalizirao Americi da je otvoren za obnovu razgovora sa Vašingtonom, uz određene uslove.

Kim je ranije rekao da ima "dobra lična sećanja" u vezi sa Trampom i da "nema razloga da ne razgovara" sa šefom Bele kuće ako SAD "odustanu od zablude o denuklearizacij".

- Severna Koreja želi da pošalje poruku SAD: "Ja nisam vaš neprijatelj'" - ocenio je Šen Dingli, naučnik iz Šangaja.

FT podseća da je Kim poslednji put posetio Kinu u septembru prošle godine, kada je u Pekingu stajao pored Sija i Putina na ekstravagantnoj proslavi 80. godišnjice kraja Drugog svetskog rata.

Pre tog putovanja, Kim je pregledao proizvodne linije i planove za severnokorejsku interkontinentalnu balističku raketu Hvasong-20.

1/4 Vidi galeriju Kim Džong Un sa ćerkom prisustvovao testu navigacije razarača Kang Kon Foto: Handout / AFP / Profimedia

Prošle nedelje, vrhovni vođa je posetio nuklearno postrojenje i dao pomenutu izjavu o "anahronoj" ideji denuklearizacije.

- Severna Koreja ima svoje mišljenje. Oni ne rade stvari po tuđem nalogu, uključujući tu i Peking - kazao je Dža Ijan Čong, vanredni profesor političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru.

Državna agencija u Pjongjangu je, citirajući Kima, objavila da Severna Koreja sprovodi "ambiciozan budući plan osmišljen da eksponencijalno ojača nuklearne snage naše države".

Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog lidera i važan glas u njegovom sistemu vlasti, poručila je u nedelju da je "status zemlje kao nuklearne sile apsolutna i nepovrediva granica" kada je u pitanju stav njenog brata o tom pitanju.

1/3 Vidi galeriju Kim Džong Un u poseti novom nuklearnom postrojenju u Severnoj Koreji Foto: STR / AFP / Profimedia

Pjongjang je takođe odustao od obaveze budućeg "ponovnog ujedinjenja" sa Južnom Korejom, što je potez za koji stručnjaci kažu da je formalizovao podelu Korejskog poluostrva definisanjem severa i juga kao odvojenih država.

FT navodi da je Severna Koreja upotrebila svoje džinovske susede jedne protiv drugih u sopstvenu korist, produbljujući veze sa Rusijom i šaljući trupe da podrže rat koji Moskva vodi protiv Ukrajine.

Analitičari su ocenili da bliži odnosi Kima sa Rusijom iritiraju Kinu, koja ima sporazum o međusobnoj odbrani sa Pjongjangom i istorijski joj je pružala ekonomski pomoć u najtežim vremenima.

1/13 Vidi galeriju Si Đinping, predsednik Kine Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Stručnjaci su za FT naveli da ova Sijeva poseta predstavlja pokušaj popravljanja veza sa Pjongjangom koje su bile narušene zbog Kimove bliže saradnje sa Rusijom.

- Za Sija, odlazak u Pjongjang i obnavljanje veza sa Kimom pomaže da se osigura da se Severna Koreja ne približi previše Rusiji u odnosu na samu Kinu. On želi da drži Severnu Koreju blizu sebe - rekao je Piter Vord iz Instituta Sedžong u Seulu.

Pak Von Gon, profesor severnokorejskih studija na Ženskom univerzitetu Eva u južnokorejskoj prestonici, poručio je da bi Kina mogla da Pjongjangu obezbedi neke ekonomske koristi, poput sektora turizma, koji je do sada predstavljao sivu zonu kada su u pitanju sankcije UN prema Severnoj Koreji.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin Kim Džong Un Foto: AP Gavriil Grigorov, AP

Kim i Si bi takođe mogli da razgovaraju o Tajvanu i Japanu.

FT podseća da je retorika Pekinga prema japanskoj premijerki Sanae Takaiči postala sve oštrija otkako je prošle godine ona kazala da bi svaki sukob oko Tajvana bio "egzistencijalan" za njenu zemlju.

Ovo je razbesnelo lidere u Pekingu, koji Tajvan smatraju delom kineske teritorije.

- Postoji mogućnost bliskih razgovora ne samo o američkoj već i o vojnoj ekspanziji Japana - rekao je Lim Eul Čul, profesor na Institutu za studije Dalekog istoka Univerziteta Kjungnam.