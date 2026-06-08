Slušaj vest

Oružane snage Letonije danas su izdale upozorenje na vazdušnu pretnju za svoje regione koji se graniče sa Rusijom i Belorusijom, pozivajući stanovnike da ostanu u svojim domovima.

Upozorenje izdato stanovnicima

Potvrđeno je da je najmanje jedan dron ušao u letonski vazdušni prostor iz Rusije, rekao je vojni portparol Rojtersu. Avioni NATO-a oborili su dron u letonskom vazdušnom prostoru, saopštila je vojska.

- Nacionalne oružane snage Letonije obaveštavaju - vazdušna pretnja u letonskom vazdušnom prostoru. Potražite bezbedno mesto u zatvorenom prostoru. Ako vidite nisko leteći i sumnjiv objekat, ne približavajte mu se i pozovite 112. Bićete obavešteni kada pretnja prestane - rečeno je u saopštenju vojske, prenose letonski portali "Delfi" i "112.lv".

Vojni dronovi koji su poslednjih nedelja zalutali u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini preliva na severne granice NATO-a i Rusije.