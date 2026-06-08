NATO DRŽAVA PROGLASILA VAZDUŠNU OPASNOST! Hitno podignuti avioni, vojska presrela pretnju sa istoka, građanima izdata dramatična naredba
Oružane snage Letonije danas su izdale upozorenje na vazdušnu pretnju za svoje regione koji se graniče sa Rusijom i Belorusijom, pozivajući stanovnike da ostanu u svojim domovima.
Upozorenje izdato stanovnicima
Potvrđeno je da je najmanje jedan dron ušao u letonski vazdušni prostor iz Rusije, rekao je vojni portparol Rojtersu. Avioni NATO-a oborili su dron u letonskom vazdušnom prostoru, saopštila je vojska.
- Nacionalne oružane snage Letonije obaveštavaju - vazdušna pretnja u letonskom vazdušnom prostoru. Potražite bezbedno mesto u zatvorenom prostoru. Ako vidite nisko leteći i sumnjiv objekat, ne približavajte mu se i pozovite 112. Bićete obavešteni kada pretnja prestane - rečeno je u saopštenju vojske, prenose letonski portali "Delfi" i "112.lv".
Vojni dronovi koji su poslednjih nedelja zalutali u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini preliva na severne granice NATO-a i Rusije.
Kako Ukrajina pojačava napade dugog dometa na ruske luke za prevoz nafte na Baltičkom moru, neki od njenih dronova su promašili svoje ciljeve i izazvali bezbednosna upozorenja u susednim zemljama.
(Kurir.rs/Rojters)