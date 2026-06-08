Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dve osobe su poginule u nedelju kada se privatni avion srušio na pistu Međunarodnog aerodroma La Romana u istočnoj Dominikanskoj Republici, saopštila je nacionalna uprava civilnog vazduhoplovstva. Pilot i kopilot su poginuli u padu, a u avionu nije bilo putnika, izveštava CNBCTV18.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust stub dima koji se vije iznad aerodroma dok se vatrogasci bore sa požarom.

Pojavio se i snimak samog pada.

Posada proglasila vanredno stanje

Dominikanski institut za civilno vazduhoplovstvo saopštio je da je posada proglasila vanredno stanje dok se avion nalazio oko 16 nautičkih milja jugozapadno od La Romane. Avion se srušio dok je pokušavao da se vrati na aerodrom.

Vlasti su potvrdile da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdio uzrok pada aviona Gulfstream G200.

Aerodrom važan za turizam

Aerodrom La Romana opslužuje istoimeni turistički grad, a turizam je ključna ekonomska grana za Dominikansku Republiku, karipsku zemlju sa 11,6 miliona stanovnika.