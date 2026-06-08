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Grčka policija je uhapsila pedesetšestogodišnjeg Nemca na aerodromu u Haniji zbog sumnje na špijunažu.

Prema grčkom emiteru ERTNews, muškarac je navodno fotografisao vazduhoplovnu bazu Suda, vojni deo aerodroma u Haniji.

Aerodromska policija ga je uočila i uhapsila.

ERTNews dalje izveštava, pozivajući se na saopštenja vlasti, da će 56-godišnjak sada biti izveden pred sud.

Pojačane mere bezbednosti na Kritu

Hapšenje se dešava usred pojačanih mera bezbednosti u istočnom Mediteranu zbog rata na Bliskom istoku. Grčki mediji izveštavaju o povećanim kontrolama oko vojno osetljivih objekata.

Grčka vojska Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Bazu Suda koriste grčke i američke oružane snage i smatra se strateški važnim objektom u Mediteranu.

Nemac je kod sebe imao profesionalni fotoaparat, a policija je u njemu pronašla snimke baze, vojnih aviona i kretanja po terenu.