NEMAC UHAPŠEN ZBOG ŠPIJUNAŽE, SNIMAO VOJNI AERODROM! Primećen sumnjivi muškarac, evo šta su našli kod njega
Grčka policija je uhapsila pedesetšestogodišnjeg Nemca na aerodromu u Haniji zbog sumnje na špijunažu.
Prema grčkom emiteru ERTNews, muškarac je navodno fotografisao vazduhoplovnu bazu Suda, vojni deo aerodroma u Haniji.
Aerodromska policija ga je uočila i uhapsila.
ERTNews dalje izveštava, pozivajući se na saopštenja vlasti, da će 56-godišnjak sada biti izveden pred sud.
Pojačane mere bezbednosti na Kritu
Hapšenje se dešava usred pojačanih mera bezbednosti u istočnom Mediteranu zbog rata na Bliskom istoku. Grčki mediji izveštavaju o povećanim kontrolama oko vojno osetljivih objekata.
Bazu Suda koriste grčke i američke oružane snage i smatra se strateški važnim objektom u Mediteranu.
Nemac je kod sebe imao profesionalni fotoaparat, a policija je u njemu pronašla snimke baze, vojnih aviona i kretanja po terenu.
(Kurir.rs/Bild)