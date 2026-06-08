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Najmanje 15 ljudi je poginulo u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Rihterove skale koji je u ponedeljak pogodio južni deo Filipina, a spasilačke operacije su u toku nakon što se nekoliko zgrada srušilo.

Epicentar zemljotresa bio je jugozapadno od Maasima na južnom ostrvu Mindanao.

Zemljotres se takođe snažno osetio u gradu General Santos, u kojem živi oko 70.000 ljudi.

Više od 120 je povređeno na jugu Filipina, prema podacima agencije za civilnu odbranu.

Upozorenja na cunami izdata su za delove zemlje, ali su ukinuta posle nekoliko sati.

Spasavanje u toku

- Šteta i broj žrtava se još uvek procenjuju - rekao je šef regionalne kancelarije za civilnu odbranu novinarima.

1/11 Vidi galeriju Zemljotres 7,8 stepeni Rihtera pogodio Filipine Foto: Ernesto Torres Jr/Ernesto Torres Jr, CERILO EBRANO/EPA

- Spasilačke operacije su u toku. Postoje izveštaji o ljudima zarobljenim u zgradi, u školi, ali još ne znamo tačan broj - dodao je.

Potres se osetio i u delovima Indonezije, posebno na ostrvu Sulavesi, a Japan je upozorio delove svoje pacifičke obale na moguće talase.

Filipinska agencija Phivolcs saopštila je da je zabeležila talase do 1,4 metra u šest priobalnih područja i da nastavlja da prati situaciju uprkos otkazivanju upozorenja na cunami.

U istočnim delovima Indonezije, Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) zabeležila je male cunami talase na nekoliko mernih stanica. Nivo mora u tom području je blago porastao, a upozorenje na cunami je takođe ukinuto.

Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, nekoliko zgrada se srušilo ili delimično srušilo u filipinskom regionu Mindanao.

Nastava u školama je otkazana, a rad vladinih i privatnih kancelarija je obustavljen.

Potres se dogodio prvog dana školske godine, tokom ceremonija podizanja zastava u školama i vladinim kancelarijama, tako da su mnogi učenici, nastavnici i osoblje već bili ispred zgrada.