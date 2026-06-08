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Zabeležen je neverovatan i izuzetno redak trenutak: ronilac se našao licem u lice sa velikom belom ajkulom u blizini jednog poznatog turističkog mesta.

Na fascinantnom snimku vidi se ovaj vrhunski predator, dug oko 4 metra, kako mirno plovi Sredozemnim morem praćen malim jatom riba. Veruje se da je ovo prvi put u istoriji da je ova vrsta snimljena pod vodom u mediteranskim vodama.

Ronilac Derk Remers, koji je doživeo ovaj susret kod obale Italije, opisao je iskustvo kao neponovljivo:

- Ajkula se pojavila blizu olupine, bukvalno tik ispred nas. Bila je to velika životinja i nismo uopšte očekivali tako nešto. Otplivala bi, pa se ponovo okrenula i vratila. Prsti su mi drhtali dok sam pokušavao da uključim kameru. Zapravo, najveći strah mi je bio da ću propustiti trenutak jer aparat neće proraditi - rekao je Remers.

1/3 Vidi galeriju Ronioci snimilji belu ajkulu u Sredozemnom moru Foto: Instagram/tauchen.magazin

Ajkula je kružila oko grupe ronilaca, a zatim nestala.

- Proplivala je pored nas, zatim se okrenula, suočila se sa nama i vratila se. Bila je očigledno radoznala, ne agresivna. Delovala je veoma opušteno, kao da je znala da je glavna. Kada smo počeli da duvamo mehuriće, malo je ubrzala brzinu i nestala u plavetnilu - seća se Remers.

Naučnici ističu da je ovo viđenje od ogromnog značaja, budući da je prekomerni ribolov doveo veliku belu ajkulu na samu ivicu izumiranja u Sredozemnom moru. Zaštitnici prirode naglašavaju da javnost ne treba da bude uplašena zbog ovog događaja. Umesto toga, nadaju se da će ovaj snimak podstaći nadležne vlasti da hitno proglase zaštićena morska područja u Sredozemlju.

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Fascinantne činjenice o velikoj beloj ajkuli

Mogu da porastu preko 6 metara i teže više od 2.000 kg, što ih čini najvećim predatorskim ribama na planeti.

Sposobne su da osete samo jednu kap krvi u 100 litara vode, a plen mogu da lociraju sa udaljenosti od čak jednog kilometra.

Kada vrebaju plen iz zasede, u kratkim sprintovima mogu razviti brzinu do 40 km/h.

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Crna serija u Australiji: Porast napada ajkula

Dok susret u Evropi budi nadu kod ekologa, u Australiji vlada velika zabrinutost zbog niza tragičnih incidenata. Tokom maja, na popularnom turističkom ostrvu Rotnest u blizini Perta, velika bela ajkula usmrtila je 38-godišnjeg muškarca.

Napad se dogodio oko 10 časova ujutru, nakon čega je usledila hitna i dramatična akcija spasavanja. Žrtva je čamcem prevezena do pristaništa u zalivu Džordi, gde su lekari i policija, pred očima šokiranih prolaznika, pokušali reanimaciju. Nažalost, povrede su bile preteške i muškarcu nije bilo spasa.

Ovaj napad je samo deo crnog bilansa koji je pogodio australijsku obalu ove godine.

Podsetimo, u januaru su u okolini Sidneja zabeležena čak četiri napada u roku od svega 48 sati. Među žrtvama je bio i dvanaestogodišnji Nik Antić, koji je preminuo u bolnici nedelju dana nakon što ga je napala ajkula (pretpostavlja se da je reč o bik-ajkuli).