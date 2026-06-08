RUSIJA PRETILA "UKRAJINSKIM SCENARIJEM" JERMENIJI, A ZELENSKI SIPA SO NA RANU KREMLJU! Čestitao pobedu proevropskom premijeru i pozvao EU da podrži Jerevan
Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji pošto je njegova stranka Građanski ugovor osvojila oko 50 odsto glasova.
Kijev indipendent navodi da je ovo glasanje stiglo u presudnom trenutku za jermensku politiku, jer je Pašinjanova vlada sve više udaljavala Jerevan od Rusije, tradicionalnog saveznika, teživši bližim vezama sa Zapadom.
Proruska stranka Jaka Jermenija, koju predvodi rusko-jermenski milijarder i opozicionar Samvel Karapetjan, završila je na drugom mestu s oko 23 odsto glasova.
Čestitka iz Kijeva
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski čestitao je Pašinjanu na izbornom rezultatu, poručujući da je Kijev spreman da produbi saradnju i pozivajući EU da pruži snažniju podršku Jermeniji.
- Ukrajina je spremna da proširi našu saradnju i sada je upravo vreme da Evropska unija pruži pravu podršku Jermeniji i učini sve što je potrebno da ljudi osećaju da su im životi bolji zahvaljujući odnosu sa Evropom - naveo je Zelenski.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen takođe je pozdravila ishod izbora u bivšoj sovjetskoj republici.
- Jermenija može da računa na nas - kazala je Fon der Lajen.
Iako Rusija ima dugogodišnje vojno i ekonomsko partnerstvo sa Jermenijom, zategnuti odnosi su se dodatno pogoršali otkako Moskva nije uspela da zaštiti Jermeniju od Azerbejdžana tokom krize u Nagorno-Karabahu 2024. godine.
Razočarana time, Jermenija je "zamrzla" učešće u Organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) koju predvodi Moskva, iako je tehnički i dalje članica tog vojnog saveza.
U aprilu 2025. godine, jermenski predsednik Vahagn Hačaturijan potpisao je zakon kojim se formalno započinje proces pristupanja Jermenije Evropskoj uniji.
U pobedničkom govoru Pašinjan je rekao da izborni trijumf Građanskog ugovora predstavlja "istorijsku pobedu" i obećao da će se obračunati sa oligarsima u Jermeniji.
Na jučerašnjim parlamentarnim izborima zabeležena je najveća izlaznost birača u toj zemlji od 2018. godine.
EU povećala finansijsku podršku Jerevanu
Od okretanja Jermenije ka Zapadu, EU je povećala finansijsku podršku Jerevanu, dodelivši 30 miliona evra jermenskim oružanim snagama i 270 miliona evra privredi zemlje i evropskim integracijama.
Jerevan je takođe nedavno potpisao deklaracije o strateškom partnerstvu sa Velikom Britanijom i Francuskom.
Prvi samit Jermenija-EU održan je u Jerevanu 4. i 5. maja.
Jedan od gostiju bio je Zelenski, što je bilo njegovo prvo zvanično putovanje u tu zemlju, koje je zazvalo negodovanje u Moskvi.
Pašinjan je dodatno ignorisao Rusiju odbijanjem poziva Kremlja da prisustvuje proslavi Dana pobede 9. maja u Moskvi.
Usred Pašinjanovog okretanja ka zapadu, ruski predsednik Vladimir Putin je zapretio "ukrajinskim scenarijem" za Jermeniju ako nastavi da gradi veze s EU.
Kremlj je već povukao svog ambasadora iz Jerevana i zapretio da će otkazati sporazum iz 2013. godine kojim se garantuje bescarinski izvoz prirodnog gasa i naftnih derivata u Jermeniju.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)