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Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji pošto je njegova stranka Građanski ugovor osvojila oko 50 odsto glasova.

Kijev indipendent navodi da je ovo glasanje stiglo u presudnom trenutku za jermensku politiku, jer je Pašinjanova vlada sve više udaljavala Jerevan od Rusije, tradicionalnog saveznika, teživši bližim vezama sa Zapadom.

Proruska stranka Jaka Jermenija, koju predvodi rusko-jermenski milijarder i opozicionar Samvel Karapetjan, završila je na drugom mestu s oko 23 odsto glasova.

Čestitka iz Kijeva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski čestitao je Pašinjanu na izbornom rezultatu, poručujući da je Kijev spreman da produbi saradnju i pozivajući EU da pruži snažniju podršku Jermeniji.

- Ukrajina je spremna da proširi našu saradnju i sada je upravo vreme da Evropska unija pruži pravu podršku Jermeniji i učini sve što je potrebno da ljudi osećaju da su im životi bolji zahvaljujući odnosu sa Evropom - naveo je Zelenski.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen takođe je pozdravila ishod izbora u bivšoj sovjetskoj republici.

- Jermenija može da računa na nas - kazala je Fon der Lajen.

1/44 Vidi galeriju Nikol Pašinjan Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, LAURENT GILLIERON/KEYSTONE, ALEXANDER VILF / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI HANDOUT/HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI

Iako Rusija ima dugogodišnje vojno i ekonomsko partnerstvo sa Jermenijom, zategnuti odnosi su se dodatno pogoršali otkako Moskva nije uspela da zaštiti Jermeniju od Azerbejdžana tokom krize u Nagorno-Karabahu 2024. godine.

Razočarana time, Jermenija je "zamrzla" učešće u Organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) koju predvodi Moskva, iako je tehnički i dalje članica tog vojnog saveza.

U aprilu 2025. godine, jermenski predsednik Vahagn Hačaturijan potpisao je zakon kojim se formalno započinje proces pristupanja Jermenije Evropskoj uniji.

U pobedničkom govoru Pašinjan je rekao da izborni trijumf Građanskog ugovora predstavlja "istorijsku pobedu" i obećao da će se obračunati sa oligarsima u Jermeniji.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao na specijalni samit EU u Briselu Foto: AP/Omar Havana

Na jučerašnjim parlamentarnim izborima zabeležena je najveća izlaznost birača u toj zemlji od 2018. godine.

EU povećala finansijsku podršku Jerevanu

Od okretanja Jermenije ka Zapadu, EU je povećala finansijsku podršku Jerevanu, dodelivši 30 miliona evra jermenskim oružanim snagama i 270 miliona evra privredi zemlje i evropskim integracijama.

Jerevan je takođe nedavno potpisao deklaracije o strateškom partnerstvu sa Velikom Britanijom i Francuskom.

Jedan od gostiju bio je Zelenski, što je bilo njegovo prvo zvanično putovanje u tu zemlju, koje je zazvalo negodovanje u Moskvi.

1/7 Vidi galeriju Samit EU i Jermenije u Jerevanu, obraćanje predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, jermenskog premijera Nikola Pašinjana i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Foto: Anthony Pizzoferrato/AP

Pašinjan je dodatno ignorisao Rusiju odbijanjem poziva Kremlja da prisustvuje proslavi Dana pobede 9. maja u Moskvi.

Usred Pašinjanovog okretanja ka zapadu, ruski predsednik Vladimir Putin je zapretio "ukrajinskim scenarijem" za Jermeniju ako nastavi da gradi veze s EU.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Kremlj je već povukao svog ambasadora iz Jerevana i zapretio da će otkazati sporazum iz 2013. godine kojim se garantuje bescarinski izvoz prirodnog gasa i naftnih derivata u Jermeniju.