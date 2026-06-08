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Moldavska policija saopštila je danas da je u noći između 7. i 8. juna na periferiji sela Lopatna, u okrugu Orhej, eksplodirala bespilotna letelica, najverovatnije borbeni dron, i potvrdila da niko nije povređen.

- Vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti ovog incidenta - navodi se u saopštenju policije, prenosi portal DIGI24.ro.

Policija je oko ponoći primila dojavu od žitelja sela Lopatna o letećem objektu koji se srušio i pao nedaleko od centra sela.

- Područje je izolovano, obezbeđeno i nadgleda se u skladu sa procedurama - saopštila je policija, navodeći da su intervenisali specijalisti iz odeljenja za eksplozive i tehniku i predstavnici lokalne direkcije za vanredne situacije.

Od početka rusko-ukrajinskog sukoba vlasti u Moldaviji su više puta prijavljivale neovlašćene upade ruskih dronova u moldavski vazdušni prostor.

Moldavska predsednica Maja Sandu izjavila je da bi njena zemlja trebalo da ojača svoje sisteme za detekciju, ometanje i neutralisanje dronova kako bi se efikasno

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