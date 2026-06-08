NOVA DRAMA NA ISTOKU EVROPE, ODJEKNULA MISTERIOZNA EKSPLOZIJA: Meštani čuli detonaciju, nadležni se stuštili na mesto incidenta
Moldavska policija saopštila je danas da je u noći između 7. i 8. juna na periferiji sela Lopatna, u okrugu Orhej, eksplodirala bespilotna letelica, najverovatnije borbeni dron, i potvrdila da niko nije povređen.
- Vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti ovog incidenta - navodi se u saopštenju policije, prenosi portal DIGI24.ro.
Policija je oko ponoći primila dojavu od žitelja sela Lopatna o letećem objektu koji se srušio i pao nedaleko od centra sela.
- Područje je izolovano, obezbeđeno i nadgleda se u skladu sa procedurama - saopštila je policija, navodeći da su intervenisali specijalisti iz odeljenja za eksplozive i tehniku i predstavnici lokalne direkcije za vanredne situacije.
Od početka rusko-ukrajinskog sukoba vlasti u Moldaviji su više puta prijavljivale neovlašćene upade ruskih dronova u moldavski vazdušni prostor.
Moldavska predsednica Maja Sandu izjavila je da bi njena zemlja trebalo da ojača svoje sisteme za detekciju, ometanje i neutralisanje dronova kako bi se efikasno