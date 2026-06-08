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Lusi Stemp (19) je nestala u Francuskoj pre više od nedelju dana, nakon što je prisustvovala muzičkom festivalu u Brestu.

Britanka je poslednji put viđena u Parizu, a njena porodica očajnički traži bilo kakav znak života.

Prema izveštajima britanskih medija, Lusi je izgubila kontakt sa porodicom 30. maja. Vlasti u obe zemlje sarađuju kako bi brzo pronašle mladu ženu.

Britanska ambasada, francuska policija i Interpol su uključeni u potragu.

U međuvremenu, njena porodica je digla uzbunu.

Njen očuh je opisao Lusi kao "ranjivu". U početku nije bilo poznato da li nestala žena ima bilo kakvih fizičkih ili mentalnih problema.

nestala devojka Lusi Stemp Foto: Društvene Mreže

Poslednji put viđena u Parizu

Pol Arno, koji pomaže u potrazi za nestalim Britancima u inostranstvu, rekao je:

- Lusi Stemp iz Tonbridža, Kent, nestala je u Francuskoj oko nedelju dana, a njena porodica je sve više zabrinuta za njeno zdravlje. Lusi je putovala na muzički festival u gradu Brestu, a kasnije se veruje da je bila u Parizu.

Prema nepotvrđenim izveštajima, očevici su poslednji put videli Lusi u okrugu Bersi.

Arno je apelovao na javnost:

- Ako poznajete Lusi, razgovarali ste sa njom, videli je ili imate bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u utvrđivanju njenog boravka, molimo vas da nas kontaktirate što je pre moguće.

Strahuje se da mlada žena nije u mogućnosti da organizuje svoj povratak u Englesku.