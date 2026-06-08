NESTALA DEVOJKA (19) NA MUZIČKOM FESTIVALU: Porodica traži bilo kakav znak života, evo gde je poslednji put viđena! Očuh poručio - Ona je RANJIVA
Lusi Stemp (19) je nestala u Francuskoj pre više od nedelju dana, nakon što je prisustvovala muzičkom festivalu u Brestu.
Britanka je poslednji put viđena u Parizu, a njena porodica očajnički traži bilo kakav znak života.
Prema izveštajima britanskih medija, Lusi je izgubila kontakt sa porodicom 30. maja. Vlasti u obe zemlje sarađuju kako bi brzo pronašle mladu ženu.
Britanska ambasada, francuska policija i Interpol su uključeni u potragu.
U međuvremenu, njena porodica je digla uzbunu.
Njen očuh je opisao Lusi kao "ranjivu". U početku nije bilo poznato da li nestala žena ima bilo kakvih fizičkih ili mentalnih problema.
Poslednji put viđena u Parizu
Pol Arno, koji pomaže u potrazi za nestalim Britancima u inostranstvu, rekao je:
- Lusi Stemp iz Tonbridža, Kent, nestala je u Francuskoj oko nedelju dana, a njena porodica je sve više zabrinuta za njeno zdravlje. Lusi je putovala na muzički festival u gradu Brestu, a kasnije se veruje da je bila u Parizu.
Prema nepotvrđenim izveštajima, očevici su poslednji put videli Lusi u okrugu Bersi.
Arno je apelovao na javnost:
- Ako poznajete Lusi, razgovarali ste sa njom, videli je ili imate bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u utvrđivanju njenog boravka, molimo vas da nas kontaktirate što je pre moguće.
Strahuje se da mlada žena nije u mogućnosti da organizuje svoj povratak u Englesku.
(Kurir.rs/Bild)