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Ruske snage nastavile su danas napade na mete u Ukrajini, u kojima je više osoba poginulo, ali je i ukrajinska vojska gađala rusku energetsku infrastrukturu na Krimu i u više regiona u samoj Rusiji.

Samo u regionu Sumi u ruskom granatiranju ranjeno je najmanje 15 osoba, a jedna žena je poginula, saopštila je lokalna vojna uprava, navodeći da je registrovano oko 60 napada u 35 naselja, u kojima je opasnost od napada bila na snazi više od 20 sati.

Prema navodima Ukrinforma, u ruskom napadu dronom na stambenu zgradu u Konotopu jedna starija žena je poginula, a tri osobe su ranjene.

U Odesi su takođe najmanje tri osobe povređene, i to blizu stanice gradskog prevoza.

Pogođena je i privatna stambena kuća.

Prema navodima Ukrinforma, usled ruskih napada je bez struje ostalo 26 naselja u Harkovu, Sumiju, Černjihovu, Dnjepropetrovskom, Zaporožju, kao i u Donjecku, koji je pod ruskom kontrolom.

Ruski dronovi pogodili su selo Veliki Burluk u regionu Harkov, gde su dve osobe teško povređene, saopštio je lokalni zvanićnik na Telegramu.

Ruske trupe gađale su i farmu u selu u Černihovu, izazvavši požar u skladištima žitarica i poljoprivredne opreme.

Ukrajinska vojska saopštila je i da je protekle noći pogodila naftna skladišta na Krimu, koja služe za snabdevanje ruskih snaga gorivom.

Takođe, gađano je naftno skladište u Lomonosovu u Lenjingradskom regionu i transportni naftni terminal u Krasnodaru, kao i vojne mete u regionu Belgorod u Rusiji, te ruska skladišta oružja u Donjecku i Lugansku.

(Kurir.rs/FoNet)

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