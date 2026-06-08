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Odluka ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da jednoj elitnoj vojnoj jedinici dodeli počasni naziv "Heroji UPA" izazvala je politički potres u odnosima sa Poljskom.

Poljski predsednik Karol Navrocki oštro je reagovao optužbom da Kijev slavi "bandite i ubice koji su u Drugom svetskom ratu sarađivali sa nacistima", poručivši da Ukrajina zbog ovakvog mentaliteta nije spremna za Evropsku uniju.

Navrocki je odmah pokrenuo zvaničan postupak da se Zelenskom oduzme najviše poljsko odlikovanje - Orden belog orla.

Tusk smiruje strasti, ali...

Zbog ove istorijske i političke krize, danas se hitno oglasio poljski premijer Donald Tusk.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

On je javno apelovao na Navrockog i Zelenskog da odmah obave direktan i iskren razgovor kako emocije ne bi uništile solidarnost rođenu zbog ruske pretnje, naglasivši da diplomatija iza zatvorenih vrata nije donela rezultate i da ovaj sukob koristi isključivo Moskvi.

Krvavo istorijsko nasleđe koje guši savez

Za zvaničnu Varšavu, pripadnici Ukrajinske ustaničke armije (UPA) pod vođstvom Stepana Bandere predstavljaju simbole zloglasnog Volinjskog masakra iz 1943. godine. Tokom tog etničkog čišćenja, odredi UPA su brutalno pobili oko 100.000 Poljaka, ali i tamošnje Čehe i Jevreje, što Poljska zvanično tretira kao ratni zločin genocida.

Sa druge strane, Kijev i ukrajinski istoričari u prvi plan guraju činjenicu da se UPA borila protiv sovjetske Crvene armije za nezavisnost zemlje, potpuno ignorisajući njihovu saradnju sa Hitlerovom Nemačkom, dok na masakre u Volinju gledaju kao na mračna, ali simetrična ratna dešavanja za koja su odgovorne obe strane.

Tusk u procepu, Zelenski već počeo da zaobilazi Poljsku

Komisija za ordenje sastaje se danas kako bi razmotrila zahtev predsednika Navrockog za oduzimanje odlikovanja koje je Zelenskom pre tri godine dodelio bivši predsednik Andžej Duda. Da bi odluka stupila na snagu, pored potpisa predsednika, potreban je i paraf premijera Tuska.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao na specijalni samit EU u Briselu Foto: AP/Omar Havana

Tusk se nalazi u izuzetno teškoj poziciji — svestan je da bi potpisivanjem trajno narušio odnose sa Kijevom u jeku rata sa Rusijom, dok bi odbijanjem bio proglašen za izdajnika nacionalnih interesa od strane poljske desnice.

Da stvar bude gora, opozicija predvođena liderom konzervativaca Jaroslavom Kačinjskim dodatno doliva ulje na vatru porukom da Ukrajina sa ideologijom Bandere i celim tim prtljagom nikada neće ući u EU i NATO. Ovaj diplomatski slom već ima direktne posledice na terenu.

Pored toga što preti da potpuno minira veliku međunarodnu konferenciju o obnovi Ukrajine koja se krajem juna održava u Gdanjsku, ukrajinski predsednik je poslao jasnu poruku — za svoj put u London potpuno je zaobišao vazdušni prostor Poljske i standardni aerodrom Žešov, odabravši rutu preko Moldavije.