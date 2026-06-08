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Brod koji se nalazi pod sankcijama SAD napadnut je danas blizu obale Omana, saopštio je sindikat posade, Sindikat pomoraca Indije, navodeći da su 24 indijska pomorca na brodu u teškoj situaciji.

Reč je o motornom tankeru Mariveks, kojem je Ministarstvo finansija SAD u decembru uveo sankcije povezane sa Iranom.

U transkriptu poziva za pomoć koji je poslat sa tankera u ponedeljak, posada navodi da je na brodu izbio požar nakon onoga što su opisali kao napad američke mornarice. CNN se obratio Centralnoj komandi vojske Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) za komentar.

"Imamo požar na brodu, brod tone. Napad američke mornarice, projektil je pogodio našu mašinsku sobu", navodi se u transkriptu poziva u koji je CNN imao uvid. "Molimo vas pomozite. Požar je na brodu... 24 člana posade. Svi članovi posade su Indijci“.

U pozivu se takođe napominje da se zapalio i jedan od čamaca za spasavanje.

Fotografije naftnog tankera Mariveks koje su podeljene na društvenim mrežama, a čiju je autentičnost potvrdio CNN, prikazuju gust dim koji kulja iz mašinske sobe broda.