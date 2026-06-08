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Dok se ruski predsednik Vladimir Putin suočava sa sve većim pritiskom zbog rata u Ukrajini, usporavanja ekonomije i ograničene podrške Kine, u pozadini se sprema još jedna potencijalno ozbiljna kriza koja bi mogla da poljulja temelje ruske stabilnosti.

To je neizvesna budućnost Čečenije i mogući odlazak njenog dugogodišnjeg lidera, Ramzana Kadirova, čoveka koji je bio ključni stub Putinove politike na Kavkazu više od dve decenije.

1/6 Vidi galeriju Ramzan Kadirov Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters, AP/Maxim Shemetov, Tatiana Barybina / AFP / Profimedia

Prema brojnim izveštajima, Kadirov (49) se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, a sve su veće spekulacije da bi njegovo penzionisanje iz političkog života moglo doći pre nego što Kremlj bude spreman za takav scenario.

Upravo zato pitanje sukcesije u Čečeniji postaje jedan od najosetljivijih bezbednosnih izazova Moskve.

Čečenija je decenijama bila simbol otpora ruskoj vlasti. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, čečenski nacionalisti su iskoristili slabost centralne vlade da proglase nezavisnost, što je dovelo do dva krvava rata sa Rusijom.

Tokom Drugog čečenskog rata krajem 1990-ih, Putin je izgradio svoju reputaciju odlučnog lidera koji će slomiti separatistički pokret i vratiti rusku kontrolu nad republikom.

Ahmat Kadirov, bivši pobunjenik koji je promenio stranu i formirao savez sa Moskvom, odigrao je ključnu ulogu u ovom procesu. Nakon njegovog ubistva 2004. godine, njegov sin Ramzan je preuzeo vlast, koji je tokom godina izgradio apsolutni sistem kontrole.

Ramzan Kadirov Foto: Facebook/Printscreen

Kadirov je učvrstio svoju moć kombinacijom političke represije, lične lojalnosti snaga bezbednosti i izdašne finansijske podrške Moskve.

Organizacije za ljudska prava optužuju ga godinama za sistematska kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, otmice i ubistva političkih protivnika.

Uprkos tome, Kremlj mu je dao široku autonomiju koju nijedan drugi ruski region ne uživa.

Analiza časopisa "Forin Polisi" upozorava da bi ova autonomija mogla postati problem kada Kadirov više ne bude u stanju da upravlja republikom. Njegov preferirani naslednik, sin Adam Kadirov, ima samo 18 godina i mnogi veruju da nije spreman da preuzme vlast u izuzetno složenom političkom okruženju.

Istovremeno, Kadirovljeva duga vladavina stvorila je veliki broj neprijatelja među rivalskim klanovima, od kojih su mnogi poslednjih godina završili u egzilu i čekaju priliku da se vrate.

Situaciju dodatno komplikuje rat u Ukrajini. Čečeni se trenutno bore na obe strane sukoba. Dok neke čečenske jedinice učestvuju u ruskim operacijama, mnogi čečenski borci su se pridružili ukrajinskim snagama.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukrajina je zvanično priznala nezavisnost Čečenije od Rusije 2022. godine, što je dodatno ohrabrilo protivnike aktuelnog režima u Groznom. Za Moskvu, moguća destabilizacija Čečenije predstavljala bi ozbiljan bezbednosni i politički problem.

Republika je više puta kroz istoriju pokazala da njena unutrašnja previranja mogu imati nesrazmeran uticaj na celu Rusku Federaciju. Novi sukob na Kavkazu zahtevao bi dodatne vojne i finansijske resurse u vreme kada je Rusija već duboko angažovana u Ukrajini.

Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je Kadirov tokom godina izgradio sopstvene bezbednosne strukture, koje broje desetine hiljada ljudi, a koje svoju lojalnost duguju prvenstveno njemu lično, a ne ruskim institucijama.

U slučaju borbe za nasleđe, upravo te snage mogle bi postati ključni faktor stabilnosti ili, obrnuto, izvor novog sukoba.

Poslednjih godina, Kadirov je očigledno pokušavao da obezbedi političku budućnost svoje porodice. Deca i bliski rođaci su dobili visoke položaje u regionalnoj administraciji, a brakovi su sklapani sa članovima uticajnih čečenskih klanova kako bi se ojačala mreža saveza.

Paralelno sa tim, deo porodice je uspostavio jake veze sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde su, kako se navodi, uložena značajna finansijska sredstva i stvorena potencijalna utočišta u slučaju političkih promena.

Vladimir Putin Foto: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Istorija pokazuje da su prenosi vlasti u Čečeniji retko mirni.

Čak je i sam Ramzan Kadirov, nakon što je preuzeo vlast, morao godinama da se nosi sa rivalima pre nego što je u potpunosti učvrstio kontrolu nad republikom. Kao rezultat toga, mnogi analitičari smatraju da bi postkadirovljeva era mogla biti obeležena političkim obračunima, klanskim sukobima i mogućim bezbednosnim krizama.

Za Vladimira Putina ovo predstavlja dodatni problem u vreme kada se Rusija suočava sa rastućim izazovima na više frontova.

Kako rat u Ukrajini ulazi u novu fazu i ekonomski pritisci rastu, Kremlj se mora sve više pripremati za mogućnost da jedan od njegovih najvažnijih regionalnih saveznika uskoro ostane bez čoveka koji je decenijama održavao krhku ravnotežu na nemirnom Kavkazu.