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Francuska bi mogla da izgubi 3,2 miliona stanovnika između 2026. i 2070. godine ako se nastave trenutni demografski trendovi, saopštio je nacionalni zavod za statistiku (INSEE) i dodao da migracija više neće moći da nadoknadi prirodni pad stanovništva od 2037. godine pa nadalje.

Taj pad stanovništva je "istorijski", naglasio je šef jedinice za demografske i društvene studije u INSEE Lu Volf na konferenciji za novinare.

Volf je dodao da izuzev ratnih perioda, u Francuskoj nema primera pada stanovništva ovih razmera.

Prema projekcijama stanovništva INSEE za Francusku do 2070. godine, očekuje se da će se stanovništvo blago povećati između 2026. i 2037. godine, sa 69,1 milion na 69,8 miliona, ali taj rast stanovništva bi bio isključivo posledica migracije.

INSEE zatim predviđa pad broja stanovnika, koji bi pao na 65,9 miliona u 2070. godini, jer migracija više ne bi nadoknadila prirodni pad. Pad se najpre odnosi na pad nataliteta.

Zavod je dodao da te projekcije nisu prognoze, jer se parametri na kojima se zasnivaju mogu promeniti.