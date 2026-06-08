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U predgrađu Atine nadležna inspekcija zatekla je jezivo otkriće! Naime, jedna kompanija se spremala da na tržište plasira više od 5 tona neispravnog mesa! Slučaj je pokrenut nakon prijave trovanja hranom u poznatom ugostiteljskom objektu u Pendeliju, a inspekcija je potom pronašla 5,3 tone neispravnog mesa.

Naime, veterinarske službe Regiona Atika odmah su reagovale nakon dojave o trovanju i, kroz postupak praćenja porekla sirovina, identifikovale veliki pogon za preradu i promet mesa u Severnom sektoru Atine, koji je snabdevao restoran spornim namirnicama.

Tokom kontrola u tom objektu utvrđene su ozbiljne nepravilnosti koje se odnose na bezbednost hrane, neispravnost proizvoda, uslove skladištenja i zamrzavanja, kao i poštovanje propisanih sistema kontrole.

Zaplena više od 5,3 tone neispravnog mesa

Kao rezultat toga, zaplenjeno je više od 5,3 tone proizvoda životinjskog porekla, koji su proglašeni nepodobnim za ljudsku upotrebu. Nadležna tročlana komisija detaljno je ispitala slučaj i odlučila da izvrši zaplenu robe, i da izrekne predviđene administrativne sankcije i novčane kazne.

Kontrole su odmah proširene na čitavu distributivnu mrežu proizvoda ove kompanije, a onda je klupko počelo dodatno da se odmotava. Naime, timovi Veterinarske službe Pireja zaplenili su dodatnih oko 300 kilograma proizvoda životinjskog porekla, dok je iz prikupljenih podataka utvrđeno da je kompanija snabdevala i ostrvska područja i hotelske objekte.

Istovremeno, u okviru saradnje nadležnih organa i hitnog aktiviranja sistema za praćenje porekla proizvoda, na Hiosu je blokirano još 500 kilograma proizvoda povezanih sa ovim slučajem, kako bi bile završene neophodne kontrole i u potpunosti osigurana zaštita javnog zdravlja.

Nakon nalaza inspekcije, Generalna direkcija za poljoprivrednu ekonomiju i veterinu Regiona Atika preporučila je EFET-u (Agenciji za kontrolu hrane) obustavu rada ove kompanije.

"Nulta tolerancija prema onima koji se igraju javnim zdravljem"

"Poruka je jasna: niko ne može da se igra bezbednošću hrane i javnim zdravljem. Region Atika nastaviće da dosledno i strogo kontroliše svaki segment lanca, od proizvodnje i prerade do tanjira potrošača, kako bi građani bili sigurni u proizvode koje konzumiraju", izjavio guverner Atike Nikos Hardalijas.

Hardalija se je rekao da su vlasti odlučne da stanu na put svakom obliku samovolje i svakoj praksi koja ugrožava zdravlje ljudi.

"Nedavne zaplene svakodnevno dokazuju da su kontrole koje sprovode naše službe suštinske, ciljane i efikasne. Želim iskreno da zahvalim veterinarima, inspektorima i svim zaposlenima u službama Regiona Atika na profesionalizmu, upornosti i posvećenosti zaštiti javnog zdravlja. Ovi napori će biti nastavljeni sa još većim intenzitetom i odlučnošću", dodao je.