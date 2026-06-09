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Policajci u Londonu zatekli su jezivu scenu, kada su pronašli tela oca, majke i deteta koji su pali sa visine od oko 120 metara, nakon što su, kako se sumnja, skočili sa 36. sprata luksuzne zgrade u kojoj su živeli.

Kako navodi britanski Daily Mail, u pitanju su članovi bogate porodice, koja je živela u luksuznom stanu.

Tela muškarca, žene i deteta pronađeni su u unutrašnjem dvorištu luksuzne zgrade u četvrti Elephant and Castle, u južnom Londonu.

Porodica je živela u tornju Hajpoint (Highpoint), u kojem se nalazi 458 luksuznih stanova koje uglavnom iznajmljuju međunarodni studenti iz bogatih porodica istočne Azije i mladi profesionalci srednje klase.

Zgrada je nekada bila dom za više od 500 tražilaca azila, koji su je nazivali "hostelom iz pakla". Međutim, nakon što ju je obnovila kanadska kompanija za nekretnine Realstar Living i preimenovala u UNCLE Elephant and Castle, zgrada danas nudi bar Sky Lounge na poslednjem spratu, teretanu, prostor za zajednički rad i podzemnu garažu.

U objektu se nalazi i pozorište sa 300 mesta, a reklamira se pogledom "zbog kojeg svi ljubomorišu" i titulom najviše stambene zgrade u Londonu.

Stanari sa svojih balkona mogu da vide London Eye, Vembli i reku Temzu, dok im osećaj sigurnosti pružaju recepcija i obezbeđenje koje rade 24 sata dnevno.

Jednosobni studio apartmani u ovoj zgradi iznajmljuju se za 2.700 funti (oko 3.100 evra) mesečno, dok dvosobni stanovi koštaju 3.800 funti (gotovo 4.500 evra) mesečno.

Svaki stan ima veliki dnevni boravak, trpezariju i kuhinju opremljenu premijum uređajima, danskim dizajnerskim nameštajem i privatnim balkonom sa staklenim ogradama u žutoj nijansi.

Većina stanara su studenti lokalnih univerziteta, pošto su King's College London, London South Bank University i University of the Arts London. Samo nekoliko porodica živi u ovim modernim apartmanima.

Stanari zgrade kažu da nisu znali identitet porodice koja je stradala.

"Ovde uopšte nema osećaja zajednice. Niko ne poznaje svoje komšije", rekao je jedan stanar. Stanari su prijavili da su u nedeljama pre tragedije iz stana porodice čuli "viku i vrisku".

Jedna žena koja živi u zgradi rekla je: "Poslednje dve nedelje sam slušala viku i vrisku. To je prestalo od srede".

"Policija mi je pokucala na vrata i pitala da li sam čula viku i vrisku. Rekla sam da jesam i pretpostavila sam da je reč o porodičnoj svađi", navela je komšinica. Neki stanari sumnjaju u verziju da je reč o padu.

"Nemoguće je da čak i visoka odrasla osoba slučajno padne preko ovih staklenih ograda. Ograde su više od visine grudi", ističu stanari.

Policija sprovodi istragu kako bi se utvrdili svi detalji tragedije.

Deo britanskih medija navodi da im je 9-godišnji sin bio ozbiljno bolestan.