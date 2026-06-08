SKORO 30 AUTOBUSA IZGORELO U POŽARU, GUSTI CRNI DIM PREKRIO GRAD! Sprovedena HITNA evakuacija, vatrogasci u smrtonosnom klinču sa vatrenom stihijom (FOTO)
Velika vatra je progutala garažu, uništivši ukupno 27 autobusa i izazvavši haos što je dovelo do pokretanja velike evakuacije kompleksa u Brazilu. Snimci prikazuju gusti crni dim koji se uzdiže iznad depoa kompanije Viačao Anchieta u naselju Prača Edgar da Mata Mačado. Drama se odigrala u četvrtak, kada je alarm aktiviran u 13:15 časova.
Sedam vatrogasnih vozila i 23 vatrogasca odmah su upućeni na lice mesta u očajničkom pokušaju da stave pod kontrolu razbuktalu vatru. Međutim, požar je nastavio da se širi među autobusima, ostavljajući iza sebe samo izgorele metalne kosture vozila.
Prema navodima, razorni požar mogao se videti sa više lokacija širom grada, dok su prestravljeni stanovnici nemoćno posmatrali katastrofu. Putevi u okolini mesta nesreće odmah su zatvoreni, a saobraćaj je potpuno blokiran kako se situacija pogoršavala.
Prema izjavama očevidaca i zaposlenih u kompaniji, veruje se da je požar izbio u šumovitom području u blizini garaže, a zatim se velikom brzinom proširio i zahvatio čitav depo.
U trenutku izbijanja požara na lokaciji su se nalazila trojica radnika - čuvar, mehaničar i električar. Uprkos ogromnoj materijalnoj šteti, nije bilo povređenih.
Forenzički timovi Civilne policije pozvani su na mesto događaja, dok su vlasti pokrenule hitnu istragu o uzroku požara. Pogođena kompanija održava više linija javnog prevoza širom grada, što je odmah izazvalo zabrinutost zbog mogućih poremećaja u prevozu za hiljade putnika.
Udruženje kompanija za prevoz putnika u Belo Horizonteu (SetraBH) je pružilo podršku prevozniku i naglasilo da su hitne mere već u toku.
- Hitne mere koje su preduzete imaju za cilj da se svaki zastoj izazvan ovim incidentom što pre prevaziđe u okviru sistema, kako bi se uticaj na korisnike sveo na minimum. Nove informacije biće objavljene blagovremeno, kako istraga bude napredovala i kako se bude procenjivala šteta nastala u ovom incidentu - naveli su predstavnici udruženja.
Gradske vlasti potvrdile su da timovi Opštinske uprave za mobilnost (Sumob), zajedno sa operativnim konzorcijumom i organizacijom SetraBH, procenjuju posledice požara.
- Odgovornost operativnog konzorcijuma, koji predstavlja SetraBH, jeste da obezbedi poštovanje reda vožnje i redovno funkcionisanje saobraćaja. Konzorcijum mora da koristi rezervnu flotu i po potrebi preraspodeli vozila između kompanija kako bi se korisnicima obezbedila nesmetana usluga - dodali su gradski zvaničnici.
Opštinski sekretarijat za urbanu mobilnost saopštio je da pažljivo prati razvoj situacije. Timovi zaduženi za funkcionisanje javnog prevoza raspoređeni su na terenu kako bi pružili podršku Vatrogasnoj službi i Vojnoj policiji.