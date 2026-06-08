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Velika vatra je progutala garažu, uništivši ukupno 27 autobusa i izazvavši haos što je dovelo do pokretanja velike evakuacije kompleksa u Brazilu. Snimci prikazuju gusti crni dim koji se uzdiže iznad depoa kompanije Viačao Anchieta u naselju Prača Edgar da Mata Mačado. Drama se odigrala u četvrtak, kada je alarm aktiviran u 13:15 časova.

Sedam vatrogasnih vozila i 23 vatrogasca odmah su upućeni na lice mesta u očajničkom pokušaju da stave pod kontrolu razbuktalu vatru. Međutim, požar je nastavio da se širi među autobusima, ostavljajući iza sebe samo izgorele metalne kosture vozila.

1/4 Vidi galeriju Požar u Brazilu, izgorelo 27 autobusa Foto: screenshot YT/tatiaiaoficial

Prema navodima, razorni požar mogao se videti sa više lokacija širom grada, dok su prestravljeni stanovnici nemoćno posmatrali katastrofu. Putevi u okolini mesta nesreće odmah su zatvoreni, a saobraćaj je potpuno blokiran kako se situacija pogoršavala.

Prema izjavama očevidaca i zaposlenih u kompaniji, veruje se da je požar izbio u šumovitom području u blizini garaže, a zatim se velikom brzinom proširio i zahvatio čitav depo.

U trenutku izbijanja požara na lokaciji su se nalazila trojica radnika - čuvar, mehaničar i električar. Uprkos ogromnoj materijalnoj šteti, nije bilo povređenih.

Forenzički timovi Civilne policije pozvani su na mesto događaja, dok su vlasti pokrenule hitnu istragu o uzroku požara. Pogođena kompanija održava više linija javnog prevoza širom grada, što je odmah izazvalo zabrinutost zbog mogućih poremećaja u prevozu za hiljade putnika.

Udruženje kompanija za prevoz putnika u Belo Horizonteu (SetraBH) je pružilo podršku prevozniku i naglasilo da su hitne mere već u toku.

- Hitne mere koje su preduzete imaju za cilj da se svaki zastoj izazvan ovim incidentom što pre prevaziđe u okviru sistema, kako bi se uticaj na korisnike sveo na minimum. Nove informacije biće objavljene blagovremeno, kako istraga bude napredovala i kako se bude procenjivala šteta nastala u ovom incidentu - naveli su predstavnici udruženja.

Gradske vlasti potvrdile su da timovi Opštinske uprave za mobilnost (Sumob), zajedno sa operativnim konzorcijumom i organizacijom SetraBH, procenjuju posledice požara.

- Odgovornost operativnog konzorcijuma, koji predstavlja SetraBH, jeste da obezbedi poštovanje reda vožnje i redovno funkcionisanje saobraćaja. Konzorcijum mora da koristi rezervnu flotu i po potrebi preraspodeli vozila između kompanija kako bi se korisnicima obezbedila nesmetana usluga - dodali su gradski zvaničnici.