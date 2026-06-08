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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uputio je oštro upozorenje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, rekavši mu da je Ukrajina "veoma blizu" proizvodnje sopstvene balističke rakete koja bi mogla da cilja ciljeve duboko unutar ruske teritorije, piše britanski "Telegraf".

Ovu izjavu je dao uoči ključnih razgovora sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i liderima Francuske i Nemačke o načinima za okončanje dugogodišnjeg rata.

Zelenski je poslednji u nizu ukrajinskih političara koji upozoravaju da je Putin, odbacivanjem novih mirovnih pregovora, propustio priliku da postigne mnogo povoljniji ishod za Rusiju.

- Tokom nekoliko godina rata i masovnih napada, proučavali smo, proučavali i pokrenuli proizvodnju. Napravili smo mnogo različitih dronova i raketa. Još uvek nemamo balistiku, ali smo na putu i ​​veoma smo blizu, rekao je Zelenski za "Skaj njuz".

Kada je upitan o sve češćim ukrajinskim napadima preko granice, jasno je rekao da je to njihov odgovor i dokaz da neće umreti tiho, već da će svakog dana postajati sve jači.

1/16 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Spremni za zamrzavanje sukoba

Uprkos ovim pretnjama, Zelenski je naglasio da je spreman da odmah zamrzne sukob duž trenutnih linija fronta, ako bi to otvorilo jasan prostor za diplomatske pregovore.

Na pitanje da li bi predaja teritorije pod rusku kontrolu značila Putinovu pobedu, odlučno je odgovorio: "Ne. Zamrzavanje trenutnih pozicija je osmišljeno da narodu Ukrajine pruži više mogućnosti da spase svoju decu i vojnicima da se vrate kući".

Dodao je da je Ukrajina već postigla veliku pobedu uspešnom odbranom svoje nezavisnosti.

Ukrajinski partneri ne odustaju

Nakon sastanka u Dauning stritu, lideri Velike Britanije, Francuske i Nemačke ponovo su podržali Zelenskog i postavili jasne uslove za postizanje trajnog mira.

Zatražili su da se u pregovore uključe države članice NATO-a i EU kako bi se rešila pitanja vezana za ove organizacije. Takođe insistiraju da se Kijevu daju "čvrste i pravno obavezujuće bezbednosne garancije", uključujući multinacionalne snage predvođene anglo-francuskom "koalicijom voljnih".

Među njihovim zahtevima je da sva zamrznuta ruska imovina u Evropi ostane zamrznuta dok Putin ne prestane sa borbama i ne pristane da plati ratnu odštetu Ukrajini.

Dok se ne postigne prekid vatre, saveznici su se obavezali da pronađu načine za hitno povećanje vojne pomoći. To uključuje pokretanje globalne proizvodnje presretača protivvazdušne odbrane sposobnih da obaraju balističke rakete, kao i novi paket vojne podrške od strane NATO-a.

Tri lidera su posebno pohvalila nedavne uspehe Ukrajine na bojnom polju, uključujući oslobađanje teritorije i revolucionarnu upotrebu tehnologije dronova. Najavili su da će se diskusije o podršci Ukrajini nastaviti u narednim nedeljama na sastancima G7, NATO-a i pomenute Koalicije voljnih.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Kir Starmer u Londonu Foto: Kin Cheung/AP

Zelenski: "Putin je svestan situacije, sve zavisi od njega"

Što se tiče samog Kremlja, Zelenski je priznao da dobija pomešane signale od Putina o tome da li je spreman da okonča rat nakon skoro pet godina borbi. Međutim, Kijev i njegovi evropski saveznici veruju da je ruski predsednik pod sve većim domaćim pritiskom zbog ozbiljnih problema koje njegova vojska ima na terenu, kao i slabljenja ruske protivvazdušne odbrane.

- Znamo da želi da pobedi u ovom strašnom ratu, rekao je Zelenski. "Ali više nije toliko glasan o tome jer je izgubio inicijativu na bojnom polju i mislim da je toga svestan. Ali sve zavisi 100 odsto od njegove odluke u njegovoj zemlji. Ako zaista želi da zaustavi ovaj rat, sastaćemo se".

Ukrajinski predsednik je dodao da bi rado pristao na razgovore "u bilo kom formatu" – bilo licem u lice, uz posredovanje predsednika SAD Donalda Trampa ili pod pokroviteljstvom Evropljana, ističući da je jedino važno da se rat što pre zaustavi.

Na kraju, Zelenski je potvrdio da je Roman Abramovič, bivši vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, u nekom trenutku služio kao posrednik za slanje poruka Moskvi.