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Ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris izjavio je da EU treba da postavi jasan politički rok kada će biti spremna za prijem Ukrajine i da bi bilo poželjno da to bude 2030. godina, ali da to ne znači spuštanje standarda.

Budris je rekao da bi određivanje datuma dalo pravac i zamah i za Ukrajinu i za EU, podsetivši na iskustvo pristupanja Litvanije Uniji, prenosi Politiko.

"Kada se to dogodilo nama, kada nam je EU dala datum da će biti spremna 2002, to je promenilo sve", rekao je Budris novinarima.

Prema njegovim rečima, 2030. je verodostojan datum kojem EU treba da teži, ali da ne znači da je to garancija da će Ukrajina postati članica te godine.

"Od Ukrajine zavisi da li će sprovesti reforme i zavisi od pregovora. Ali treba reći da će EU biti spremna za to", kazao je šef litvanske diplomatije.

Budris je dodao da EU treba da pokaže strateško vođstvo određivanjem realnog vremenskog okvira za sopstvenu spremnost, navodi briselski portal, dodajući da neizvesnost rizikuje da potkopa i ukrajinske napore da sprovede reforme i geopolitički kredibilitet EU.

Standarde koje Ukrajina treba da ispuni u procesu evrointegracija ne bi trebalo spuštati, smatra on, ali pitanje je da li je EU spremna da odgovori na reformske napore Kijeva jasnom političkom posvećenošću i kredibilnim putem ka članstvu.